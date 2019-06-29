Захисник "Шахтаря" Бондаренко відправився в оренду в португальський клуб

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Валерій Бондаренко перейшов в оренду у "Віторію Гімарайнш"
Валерій Бондаренко перейшов в оренду у "Віторію Гімарайнш" / ФК "Шахтар"

Захисник "Шахтаря" Валерій Бондаренко на правах оренди перейшов до "Віторії Гімарайнш". Угода з португальським клубом розрахована до кінця сезону-2019/20.

Бондаренко став гравцем "Шахтаря" взимку 2019 року. Однак під час зимового збору отримав травму, тож дебютував в основі за "гірників" лише в заключному поєдинку чемпіонату зі "Львовом".

До слова: Трансфери команд УПЛ: онлайн

Варто додати, що це вже третій центральний захисник "Шахтаря", який пішов з команди влітку. Перед тим Іван Ордець покинув "гірників" та перейшов до московського "Динамо" як вільний агент. А Сергій Вакуленко, права на якого належали "Шахтарю", теж вільним агентом приєднався до львівських "Карпат".

До слова, теперішній тренер "Шахтаря" Луїш Каштру прийшов до донецького клубу саме з "Віторії Гімарайнш".

Дізнайтеся більше: Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Трансфери Шахтар
Джерело: 24 канал
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