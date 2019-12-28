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Захисник "Шахтаря" Додо отримав виклик до збірної Бразилії

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Захисник "Шахтаря" Додо / ФК "Шахтар"

Захисник донецького "Шахтаря" Додо отримав виклику до олімпійської збірної Бразилії з футболу.

Олімпійська збірна Бразилії з футболу зіграє матчі відбору на Олімпіаду-2020 в Токіо. Команда збереться вже 3 січня. Після цього на команду з 18 січня до 9 лютого очікуватимуть матчі відбору.

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Спочатку Бразилія зіграє в одній групі з Парагваєм, Болівією, Уругваєм та Перу. Дві кращі команди з групи вийдуть у фінальний квартет, де і будуть розіграні дві путівки на Олімпіаду-2020.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Шахтар Новини Спорту
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