Захисник "Шахтаря" Додо отримав виклик до збірної Бразилії
Захисник донецького "Шахтаря" Додо отримав виклику до олімпійської збірної Бразилії з футболу.
Олімпійська збірна Бразилії з футболу зіграє матчі відбору на Олімпіаду-2020 в Токіо. Команда збереться вже 3 січня. Після цього на команду з 18 січня до 9 лютого очікуватимуть матчі відбору.
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Спочатку Бразилія зіграє в одній групі з Парагваєм, Болівією, Уругваєм та Перу. Дві кращі команди з групи вийдуть у фінальний квартет, де і будуть розіграні дві путівки на Олімпіаду-2020.
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