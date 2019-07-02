Захисник "Шахтаря" проходить перегляд у бельгійському гранді, – журналіст
Захисник "Шахтаря" Едуард Соболь, який минулий сезон відіграв в Чехії на правах оренди за "Яблонець", найближчим часом може перейти в "Брюгге".
Про це написав у своєму Twitter журналіст Томас Такке.
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Наразі 24-річний футболіст вже знаходиться в Бельгії, де готується до проходження медичного огляду для завершення трансферу в "Брюгге".
Про те, чи буде це чергова оренда, або ж повноцінний викуп контракту з боку бельгійців, інформація поки відсутня.
Нещодавно була інформація, що варшавська "Легія" придивлялася до Едуарда Соболя і мала плани на українського захисника.
Останні два сезони Соболь провів в оренді в чемпіонаті Чехії. У минулому сезоні Едуард взяв участь в 27 матчах "Яблонця", забивши гол і віддавши 3 результативні передачі.