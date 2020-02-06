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Захисник "Шахтаря" травмувався у матчі за збірну Бразилії

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Додо за збірну Бразилії / Globo Esporte

Захисник донецького "Шахтаря" Додо отримав ушкодження у матчі за олімпійську збірну Бразилії.

Додо травмувався у матчі проти Колумбії. Він відчув біль у лівій щиколотці, тож його довелося замінити. Гравець вже пройшов обстеження та отримав медичну допомогу, але на наступний матч збірної проти Уругваю не вийде. За повідомленням Globo Esporte, його в цьому матчі замінить Гуга. Чи зіграє Додо в заключному матчі – поки теж невідомо.

До слова: Капітан "Бенфіки" не зіграє проти "Шахтаря" в Лізі Європи

Додо та ще один гравець "Шахтаря" Майкон отримали виклик до збірної Бразилії U-23, яка 3 січня розпочала підготовку до матчів відбору на Олімпіаду-2020. Самі матчі розпочалися 18 січня. Бразилія спочатку обіграла Перу, Уругвай, Болівію та Парагвай. Вийшовши з групи, команда зіграла внічию Колумбією. Попереду на команду очікують матчі з Уругваєм (7 лютого) та Аргентиною (10 лютого). Дві найкращі команди з групи вийдуть на Олімпіаду-2020.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Шахтар
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