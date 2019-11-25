Захисник "Ворскли" отримав моторошну травму у матчі проти "Дніпро-1": відео

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Баєнко після травми / Кадр з відео

У матчі проти "Дніпра-1" полтавська "Ворскла" зазнала мінімальної поразки. Все у матчі вирішив гол з пенальті. А при його призначені травму отримав захисник полтавчан Володимир Баєнко.

Неприємний інцидент стався на 78-й хвилині матчу. В боротьбі за м'яч Баєнко перечепився за Коркішка у власному штрафному майданчику. Гравець невдало приземлився на руку, тож по стадіону рознісся його крик від болю.

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Баєнку спочатку надали медичну допомогу за межами поля, а після цього одразу зі стадіону забрали до лікарні. В нього була підозра на перелом.

Деталі ушкодження полтавський клуб не повідомляє. Хоча після матчу тренер "Ворскли" Юрій Максимов заявив, що у Баєнка може бути перелом руки.

"Людина руку ламає (про падіння Баєнка, – прим.), і зараз уже думаєш не про поразку, а про те, щоб він якнайшвидше відновився", – заявив Юрій Максимов.

Відео невдалого падіння Баєнка у матчі проти "Дніпро-1"

За даними FootballHub, Баєнку вдалося уникнути важкої травми. У нього діагностували вивих.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Ворскла ФК Дніпро-1 Новини Спорту
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