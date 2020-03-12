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У зіркового захисника "Ювентуса" Ругані виявили коронавірус

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Даніеле Ругані захворів коронавірусом / ФК "Ювентус"

Захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані інфікований коронавірусом COVID-19.

Туринський клуб офіційно повідомив про хворобу футболіста. Тест, який проходив Ругані, виявив присутність коронавірусу в організмі спортсмена.

До теми Італійський футболіст вилікувався від коронавірусу

"Ювентус" зараз проводить всі нормативні заходи по ізоляції захисника від суспільства, щоб уникнути подальшого розповсюдження інфекції. Зокрема, клуб становить список осіб, які безпосередньо контактували з гравцем.

  • Раніше 23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.
  • Спортивні заходи в Італії відкладені до 3 квітня. Північні регіони Італії виявилися на суворому карантині через активне зростання числа заражених на коронавірус COVID-19. Всього в країні було зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження.

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По всій Україні ввели карантин через коронавірус: що зміниться
11 березня
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Коронавірус Covid-19 Спорт Футбол Ювентус
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