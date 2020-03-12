У зіркового захисника "Ювентуса" Ругані виявили коронавірус

Захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані інфікований коронавірусом COVID-19.

Туринський клуб офіційно повідомив про хворобу футболіста. Тест, який проходив Ругані, виявив присутність коронавірусу в організмі спортсмена.

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"Ювентус" зараз проводить всі нормативні заходи по ізоляції захисника від суспільства, щоб уникнути подальшого розповсюдження інфекції. Зокрема, клуб становить список осіб, які безпосередньо контактували з гравцем.

Раніше 23-річний захисник німецького "Ганновера" Тімо Хюберс захворів на коронавірус. Гравець здав тест, який показав позитивний результат.

Спортивні заходи в Італії відкладені до 3 квітня. Північні регіони Італії виявилися на суворому карантині через активне зростання числа заражених на коронавірус COVID-19. Всього в країні було зафіксовано понад 10 тисяч випадків зараження.

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