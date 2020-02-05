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Захисник збірної України може продовжити кар'єру в Польщі

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Богдан Бутко / Footboom

Захисник "Шахтаря" та збірної України Богдан Бутко може продовжити кар'єру в Польщі.

За інформацією "Динамоманія", українець веде переговори з "Лехом", який планує підписати гравця на правах оренди до кінця сезону.

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Бутко втратив місце в стартовому складі "Шахтаря", програвши конкуренцію Сергію Болбату і бразильцеві Додо. "Гірники" не взяли Богдана на закордонні тренувальні збори, що свідчить про те, що тренерський штаб не розраховує на гравця.

Богдан Бутко – вихованець "Шахтаря". Протягом кар'єри захисник на правах оренди виступав за "Волинь", "Іллічівець" (нині "Маріуполь") і російський "Амкар". Чинний контракт пов'язує захисника з "Шахтарем" ще на півтора року.

"Шахтар" пішов на зимову перерву на першому місці УПЛ, випереджаючи "Динамо" на 14 очок.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар Новини Польщі Трансфери
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