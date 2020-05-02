Захисник збірної України офіційно перейшов у російський "Рубін"

Захисник збірної України з хокею Ігор Мережко став гравцем тюменського "Рубіна".

Про це повідомляє офіційний сайт Вищої хокейної ліги (ВХЛ). Про тривалість контракту не розголошується.

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Останнім клубом Мережко був "Хумо" з Узбекистану. У минулому сезоні українець зіграв 54 матчі, набравши 14 очок.

Додамо, що амбітний ташкентський "Хумо" припинив свої виступи у ВХЛ після першого ж сезону.

Тюменський "Рубін" виступає ж у ВХЛ, і в сезоні 2019/20 клуб вийшов в 1/4 фіналу плей-офф турніру, але змагання були достроково завершені через коронавірус.

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