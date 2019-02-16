Захисник збірної України перейшов до одного з найкращих клубів Хорватії
Захисник "Зорі" Олександр Сваток продовжить кар'єру в чемпіонаті Хорватії. Гравець буде виступати за місцевий "Хайдук".
24-річний футболіст підписав з новим клубом контракт терміном на 3,5 року, повідомляє офіційний сайт луганчан.
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Сума трансферу не розголошується, але раніше повідомлялося, що луганчани могли виручити за футболіста близько 200 тисяч євро.
Останнім часом Олександр потрапив у немилість керівництва луганців через відмову продовжити контракт із "Зорею". Зокрема, оборонець був переведений у дубль.
У луганську команду Сваток перейшов влітку 2017 року з "Дніпра", за час перебування у розташуванні луганців він провів 53 матчі, забив два голи та віддав одну гольову передачу.
Джерело: 24 Канал
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