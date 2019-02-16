Захисник збірної України перейшов до одного з найкращих клубів Хорватії

Захисник "Зорі" Олександр Сваток продовжить кар'єру в чемпіонаті Хорватії. Гравець буде виступати за місцевий "Хайдук".

24-річний футболіст підписав з новим клубом контракт терміном на 3,5 року, повідомляє офіційний сайт луганчан.

Читайте також: "Зоря" підписала контракт з воротарем "Шахтаря"

Сума трансферу не розголошується, але раніше повідомлялося, що луганчани могли виручити за футболіста близько 200 тисяч євро.

Останнім часом Олександр потрапив у немилість керівництва луганців через відмову продовжити контракт із "Зорею". Зокрема, оборонець був переведений у дубль.

У луганську команду Сваток перейшов влітку 2017 року з "Дніпра", за час перебування у розташуванні луганців він провів 53 матчі, забив два голи та віддав одну гольову передачу.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram