Захисник збірної України перейшов до одного з найкращих клубів Хорватії

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Олександр Сваток – гравець "Хайдуку"
Олександр Сваток – гравець "Хайдуку" / ФК "Хайдук"

Захисник "Зорі" Олександр Сваток продовжить кар'єру в чемпіонаті Хорватії. Гравець буде виступати за місцевий "Хайдук".

24-річний футболіст підписав з новим клубом контракт терміном на 3,5 року, повідомляє офіційний сайт луганчан.

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Сума трансферу не розголошується, але раніше повідомлялося, що луганчани могли виручити за футболіста близько 200 тисяч євро.

Останнім часом Олександр потрапив у немилість керівництва луганців через відмову продовжити контракт із "Зорею". Зокрема, оборонець був переведений у дубль.

У луганську команду Сваток перейшов влітку 2017 року з "Дніпра", за час перебування у розташуванні луганців він провів 53 матчі, забив два голи та віддав одну гольову передачу.

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Теги: Футбол Збірна України з футболу Хорватія ФК Зоря Спорт
Джерело: 24 Канал
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