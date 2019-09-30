Захисник збірної України перейшов у київський клуб

Баскетболіст чоловічої збірної України, захисник Богдан Близнюк приєднався до "Київ-Баскета".

Відтак гравець зможе допомогти команді в українській Суперлізі, а також Кубку Європи ФІБА, куди "Київ-Баскет" вилетів після поразки у кваліфікації Ліги чемпіонів. Натомість команду залишив американський легіонер Ондре Джексон.

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Нагадаємо, що до цього Ілля Близнюк, який народився у Луцьку у 1995 році, у семилітньому віці разом із матір’ю переїхав до США. У 2014 році вступив до Університету Східного Вашингтону (Eastern Washington University), де розпочав виступи за однойменну команду в Першому дивізіоні студентської ліги NCAA. За час виступів у студентській лізі встановив кілька десятків рекордів клубу та дивізіону.

Влітку 2018 після чотирьох років в студентському баскетболі Близнюк спробував свої сили в складі клубу НБА "Лос-Анджелес Кліпперс", в таборі якого працював в рамках Літньої ліги.

Професіональну кар’єру українець розпочав в Ізраїлі, де підписав контракт з клубом "Бней Герцлія". Там він і провів минулий сезон. Близнюк взяв участь у 31 грі чемпіонату Ізраїля, в яких в середньому проводив 20,0 хвилини, набирав 6,5 очка (53,0% – з гри, 28,8% – триочкові), збирав 2,7 підбирання та робив 1,4 передачі (РЕ 6,8). Команда українця посіла останнє 12-те місце за підсумками регулярного чемпіонату (7 перемог, 26 поразок) і вилетіла в другий за силою дивізіон.

За національну збірну Близнюк зіграв у кваліфікації чемпіонату світу. За 23,6 хвилини в середньому набирав 7 очок, 4 підбирання, 2 передачі.