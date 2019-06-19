Захисник збірної України перейшов у московське "Динамо"

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Іван Ордець перейшов у московське "Динамо"
Іван Ордець перейшов у московське "Динамо" / ФК "Динамо" (Москва)

Захисник Іван Ордець продовжить кар'єру у Росії. Футболіст перейшов у московське "Динамо".

На офіційному сайті російського клубу є інформація про підписання угоди з гравцем. Контракт розрахований на три роки.

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За даними ЗМІ, 26-річний захисник буде заробляти в російському клубі 1 мільйон євро на рік плюс бонуси. У "Шахтарі" його зарплата складала близько 400 тисяч євро.

Захисник покинув "Шахтар" в статусі вільного агента. 26-річний Іван Ордець є вихованцем "Шахтаря". Але цього сезону зіграв за команду лише у двох матчах. Решту він пропустив через травму. При цьому на його позиції у "гірників" грають Давид Хочолава, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко та Валерій Бондаренко. А після приходу нового тренера "Шахтаря" Луїша Каштру, "донецькій команді приписують зацікавлення захисником італійського "Мілана" та збірної Парагваю Густаво Гомесом.

Московське "Динамо" в минулому розіграші РПЛ фінішувало на 12-й позиції.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодняшний день для меня одновременно важный и грустный. Грустный потому, что я прощаюсь со своим вторым домом - футбольным клубом «Шахтёр», который в 2001 году распахнул двери, перед никому не известным мальчиком из Волновахи и дал ему шанс! ⠀ Шанс, на протяжении 18-ти лет играть в лучшем клубе страны! Шанс учиться у лучших профессионалов своего дела и достичь не малых вершин! ⠀ Я хочу выразить благодарность Президенту клуба! С уверенностью могу сказать, что таких людей как он, я ещё не встречал! Людей, которые так же трепетно любят свою команду и свой город! ⠀ Для меня было огромной честью играть с каждым из футболистов этого клуба! ⠀ А так же, я хочу от всей души поблагодарить тренерский, медицинский штаб и администраторов клуба! ⠀ Болельщики - СПАСИБО! Без вашей поддержки не было бы наших побед! Таких как вы точно не найти! ⠀ Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но «Шахтёр» навсегда останется в моем сердце! ⠀ «Шахтёр» ЧЕМПИОН!

Допис, поширений Иван Ордец (@vanekordets18)

 

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Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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