Захисник збірної України перейшов у московське "Динамо"

Захисник Іван Ордець продовжить кар'єру у Росії. Футболіст перейшов у московське "Динамо".

На офіційному сайті російського клубу є інформація про підписання угоди з гравцем. Контракт розрахований на три роки.

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За даними ЗМІ, 26-річний захисник буде заробляти в російському клубі 1 мільйон євро на рік плюс бонуси. У "Шахтарі" його зарплата складала близько 400 тисяч євро.

Захисник покинув "Шахтар" в статусі вільного агента. 26-річний Іван Ордець є вихованцем "Шахтаря". Але цього сезону зіграв за команду лише у двох матчах. Решту він пропустив через травму. При цьому на його позиції у "гірників" грають Давид Хочолава, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко та Валерій Бондаренко. А після приходу нового тренера "Шахтаря" Луїша Каштру, "донецькій команді приписують зацікавлення захисником італійського "Мілана" та збірної Парагваю Густаво Гомесом.

Московське "Динамо" в минулому розіграші РПЛ фінішувало на 12-й позиції.