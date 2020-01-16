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Захисник збірної України покинув іспанський клуб

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Василь Кравець / ФК "Леганес"

Футболіст збірної України Василь Кравець покинув "Леганес". Оборонець продовжить кар'єру в клубі іспанської Сегунди – "Луго".

Кравець перейшов у "Луго" на правах оренди, яка розрахована до кінця сезону.

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Причина переходу Кравця – відсутність ігрової практики в "Леганесі". Захисник не виходив на поле в цьому сезоні Ла Ліги.

Єдиний матч за "Леганес" Кравець зіграв у Кубку Іспанії проти "Андорри" в грудні.

Як відомо, 22-річний Кравець грав за "Луго" з 2017 до 2019 року, після чого перейшов у "Леганес".

Контракт Кравця з "Леганесом" чинний до кінця червня 2023 року. Transfermarkt оцінює його у 2 мільйони євро.

"Луго" перебуває на 20-му місці в Сегунді. На один пункт команду Кравця випереджає "Ов'єдо", який напередодні взяв в оренду Андрія Луніна.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери
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