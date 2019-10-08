Захисник збірної України травмувався на зборах перед матчами з Литвою та Португалією

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Віталій Миколенко травмувався
Віталій Миколенко травмувався / УАФ

Збірна України зазнала втрат перед матчами кваліфікації Євро-2020. Травму отримав лівий захисник Віталій Миколенко.

Про ушкодження гравця повідомив головний тренер збірної України Андрій Шевченко на передматчевій пресконференції.

"Команда зібралася, все добре. Єдине, що непокоїть, – у Миколенка є невелика мікротравма. Він зробив обстеження, подивимося на серйозність ушкодження, а потім прийматимемо рішення. Кілька днів Віталій не буде тренуватися", – розповів Шевченко.

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Нагадаємо, вже у п'ятницю, 11 жовтня, збірна України зіграє проти Литви матч кваліфікації Євро-2020. Гра відбудеться у Харкові. Після цього "синьо-жовті" у понеділок, 14 жовтня, зіграють проти збірної Португалії. Саме за підсумками цих матчів збірна України може оформити собі путівку на чемпіонат Європи.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Збірна України з футболу Андрій Шевченко
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