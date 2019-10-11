Захисник "Зорі" Богдан Михайліченко визнаний найкращим гравцем вересня в УПЛ

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Богдан Михайліченко
Богдан Михайліченко / ФК "Зоря"

Українська прем'єр-ліга визначила найкращого гравця та тренера у вересні. Перемогу здобув захисник луганської "Зорі" Богдан Михайліченко та тренер чернігівської "Десни" Олександр Рябоконь.

Загалом у голосуванні за найкращого гравця взяло участь близько 2000 прихильників футболу. 34% з них віддали голос саме за Михайліченка. Найближчий переслідувач – Олександр Філіппов з "Десни" набрав лише 16%, йдеться на сайті УПЛ.

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Щодо найкращого тренера, то Олександр Рябоконь набрав 41% голосів, лише на один відсоток випередивши наставника "Зорі" Віктора Скрипника.

Нагадаємо, у голосуванні за топ-футболіста брали участь переможці номінації "Найкращий гравець туру". Михайличенко потрапив у цю номінацію за підсумками 6-го туру УПЛ, коли "Зоря" зіграла внічию з "Динамо".

Натомість Олександр Рябоконь двічі визнавався найкращим тренером у вересні – у 7-му та 9-му турах. У першому випадку "Десна" на виїзді перемогла "Динамо", а у другому – теж на виїзді розгромила "Маріуполь". Завдяки цьому команда закріпилася на другому місці у турнірній таблиці.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол ФК Зоря ФК Десна УПЛ Новини Спорту
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