Захиснику збірної України розбили обличчя у матчі чемпіонату Бельгії: криваве фото

Захисник збірної України та бельгійського "Гента" Ігор Пластун не зумів дограти матч чемпіонату проти "Зюльте-Варегема".

Пластуну розбили обличчя у першому таймі. На другий тайм він вже не вийшов.

Варто відзначити, що у цьому матчі дублем відзначився нападник збірної України Роман Яремчук. При цьому "Гент" догравав матчу у меншості після вилучення Оджіджа-Офое.

Як це було: Яремчук оформив дубль за "Гент" та врятував команду від поразки

Варто додати, що і Пластун, і Яремчук отримали виклик до національної збірної України на матчі проти Литви та Португалії.