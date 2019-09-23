Захиснику збірної України розбили обличчя у матчі чемпіонату Бельгії: криваве фото

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Ігор Пластун з розбитим обличчям
Ігор Пластун з розбитим обличчям / kaagent.be

Захисник збірної України та бельгійського "Гента" Ігор Пластун не зумів дограти матч чемпіонату проти "Зюльте-Варегема".

Пластуну розбили обличчя у першому таймі. На другий тайм він вже не вийшов.

Варто відзначити, що у цьому матчі дублем відзначився нападник збірної України Роман Яремчук. При цьому "Гент" догравав матчу у меншості після вилучення Оджіджа-Офое.

Як це було: Яремчук оформив дубль за "Гент" та врятував команду від поразки

Варто додати, що і Пластун, і Яремчук отримали виклик до національної збірної України на матчі проти Литви та Португалії.

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Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу
Джерело: 24 канал
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