Захожий переміг екссуперника Кличка, Іванов технічним нокаутом зберіг титул

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Олександр Захожий
Олександр Захожий / Володимир Дубик

Українські боксери Олександр Захожий та Петро Іванов здобули перемоги у вечорі боксу в німецькому місті Карлсруе.

Захожий здобув чергову перемогу на професійному ринзі, перемігши одноголосним рішенням суддів американця Кевіна Джонсона.

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Кевін Джонсон відомий українським фанатам, оскільки у 2009 році бився проти Віталія Кличка. Поєдинок завершився звитягою українця.

Тренером Захожого в цьому бою був екстренер Олександра Усика Сергій Ватаманюк.

Для Захожого це 13 перемога на професійному ринзі. 11 боїв українець виграв нокаутом.

В іншому поєдинку українець Петро Іванов переміг словака Володимира Белуйського. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в шостому раунді.

Іванов захистив пояс WBC серед молоді у другій середній вазі. Для Петра це 11-а звитяга.

У головній події вечора Владислав Сіренко битиметься проти Айвана Ді Берардіно. Переглянути поєдинок можна за посиланням.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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