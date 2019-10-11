Захожий переміг екссуперника Кличка, Іванов технічним нокаутом зберіг титул
Українські боксери Олександр Захожий та Петро Іванов здобули перемоги у вечорі боксу в німецькому місті Карлсруе.
Захожий здобув чергову перемогу на професійному ринзі, перемігши одноголосним рішенням суддів американця Кевіна Джонсона.
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Кевін Джонсон відомий українським фанатам, оскільки у 2009 році бився проти Віталія Кличка. Поєдинок завершився звитягою українця.
Тренером Захожого в цьому бою був екстренер Олександра Усика Сергій Ватаманюк.
Для Захожого це 13 перемога на професійному ринзі. 11 боїв українець виграв нокаутом.
В іншому поєдинку українець Петро Іванов переміг словака Володимира Белуйського. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в шостому раунді.
Іванов захистив пояс WBC серед молоді у другій середній вазі. Для Петра це 11-а звитяга.
У головній події вечора Владислав Сіренко битиметься проти Айвана Ді Берардіно. Переглянути поєдинок можна за посиланням.