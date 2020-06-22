Коронавірус наступає: у черговому українському клубі заразився футболіст
У футбольному клубі "Балкани" з Першої ліги України виявили хворого на COVID-19. Поєдинок з "Черкащиною", який мав пройти 24 червня, переносять.
"Балкани" на своєму офіційно сайті повідомили результати тестування на COVID-19.
До речі У тренера Джоковича COVID-19, Новак відмовився здати аналіз і контактував з хворим Димитровим
Хворий лише один футболіст
У п'ятницю, 19 червня, команда в повному складі пройшла процедуру здачі ПЛР-тестів на коронавірусну інфекцію.
В одного з гравців "Балкан" взяті проби показали позитивний результат.
За словами доктора команди Миколи Фрекауцана, хвороба у гравця проходить безсимптомно.
Інфікований гравець перебуває на самоізоляції, а саму зорянську команду у вівторок, 23 червня, очікує повторне проходження тестування на COVID-19.
Гра 20-го туру проти ФК "Черкащина" буде перенесена на четвер, 25 червня.
В яких клубах ще виявили COVID-19
Першим українським футболістом, який заразився COVID-19, був Ігор Вагін з "Минаю". Футболіст уже здоровий.
Згодом спалах COVID-19 був зафіксований у львівських "Карпат". Клуб вимушено пішов на карантин, з якого вийшов 16 червня.
Також коронавірус виявили у львівському "Русі" та донецькому "Олімпіку".