Закидали камінням: з'явилося відео нападу фанатів на автобус футболістів "Бенфіки"
У чемпіонаті Португалії, який також відновився після тривалої паузи, стався скандальний інцидент. Фанати закидали камінням автобус "Бенфіки" після нічийного домашнього матчу з "Тонделою".
У соцмережах з'явилося відео атаки на автобус португальської "Бенфіки", пише 24 канал.
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Напад на автобус "Бенфіки"
- Після матчу чемпіонату Португалії "Тондела" – "Бенфіка" фанати напали і закидали камінням автобус лісабонської команди. Цей напад від місцевих фанатів відбувся, попри поліцейський конвой, який супроводжував команду.
- У результаті нападу двоє гравців столичного клубу потрапили в лікарню. Постраждали (поранення осколками скла) сербський півзахисник Андрія Живкович і німецький хавбек Юліан Вайгль.
- Також у клубі занепокоєні моральним станом обох футболістів, зокрема німця Юліана, якому вже доводилось бачити пережите. У 2017 році у складі дортмундської "Боруссії" футболіст пережив теракт проти клубного автобуса команди. Тоді транспорт німецького клубу прямував на поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА проти "Монако".
- Додамо, що сам матч завершився безгольовою нічиєю – 0:0.
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