У чемпіонаті Португалії, який також відновився після тривалої паузи, стався скандальний інцидент. Фанати закидали камінням автобус "Бенфіки" після нічийного домашнього матчу з "Тонделою".

У соцмережах з'явилося відео атаки на автобус португальської "Бенфіки", пише 24 канал. Детальніше На футболістів "Бенфіки" напали з камінням: постраждалі у лікарні Sou Portista, mas o que aconteceu no Benfica é uma vergonha para o nosso país. Acho que as pessoas levam o gosto por um clube demasiado a sério.

Vamos pôr o futebol português melhor, mesmo que seja uma missão impossível.#Benfica #benficaTondela pic.twitter.com/1T5bBcJEJo — StellaPolaris13 (@SPolaris13) June 4, 2020 Напад на автобус "Бенфіки" Після матчу чемпіонату Португалії "Тондела" – "Бенфіка" фанати напали і закидали камінням автобус лісабонської команди. Цей напад від місцевих фанатів відбувся, попри поліцейський конвой, який супроводжував команду.

У результаті нападу двоє гравців столичного клубу потрапили в лікарню. Постраждали (поранення осколками скла) сербський півзахисник Андрія Живкович і німецький хавбек Юліан Вайгль.

Також у клубі занепокоєні моральним станом обох футболістів, зокрема німця Юліана, якому вже доводилось бачити пережите. У 2017 році у складі дортмундської "Боруссії" футболіст пережив теракт проти клубного автобуса команди. Тоді транспорт німецького клубу прямував на поєдинок Ліги чемпіонів УЄФА проти "Монако".

Додамо, що сам матч завершився безгольовою нічиєю – 0:0.