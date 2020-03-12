Заключний етап Кубка світу з біатлону в Норвегії скасований через коронавірус
Влада норвезького міста Осло прийняла рішення скасувати заключний етап Кубка світу з біатлону через загрозу поширення коронавірусу.
Гонки повинні були пройти в Холменколлені з 20-го по 22 березня. На етапі повинні були відбутись спринтерські гонки, переслідування та мас-старти. Оргкомітет змагань повідомив, що гонки не переносяться і не відкладаються.
Дещо раніше Етап Кубка світу з біатлону в Норвегії можуть скасувати через коронавірус
В першу чергу, нам неймовірно сумно, що довелося скасувати гонки. Але в той же час ми на 100% підтримуємо дане рішення і рекомендацію влади.
Ми серйозно ставимося до життя і здоров'ю людей і, як повідомлялося раніше, завжди керувалися інформацією, наданою органами охорони здоров'я Норвегії,
– сказала генеральний менеджер етапу в Холменколлені Крістін Вестгрен Сетер.
- Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться вже у четвер, 12 березня, гонки будуть проходити у Контіолагті (Фінляндія).
- Перші корективи внесли на етапі Кубка світу з біатлону у Чехії. Там усі гонки відбувались за пустих трибун.
Все про коронавірус Covid-19 / Інфографіка 24 каналу
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