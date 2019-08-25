Закордонний клуб відмовляється продати нападника збірної України

Нападник бельгійського "Гента" українець Роман Яремчук не покине команду цього літа. Про це заявив технічний директор клубу Мішель Луважі.

За словами Луважі, Роман Яремчук не продається у це трансферне вікно.

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Трансфер Яремчука в інший клуб? Він не продається,

– цитує Луважі voetbalprimeur.be.

Цього літа інтерес до Яремчука приписували двом римським командам – "Лаціо" й "Ромі". Також на 23-річного українця начебто претендував турецький "Галатасарай" та німецький "Айнтрахт".

У нинішньому сезоні Яремчук зіграв 8 матчів за "Гент". Український нападник забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт Романа з бельгійським клубом закінчується у червні 2021 року.

Також "Гент" Яремчука бореться за те, щоб потрапити в груповий етап Ліги Європи. У плей-офф кваліфікації бельгійці в першому матчі перемогли хорватську "Рієку" (2:1). Матч-відповідь відбудеться у четвер, 29-го серпня.