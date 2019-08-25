Закордонний клуб відмовляється продати нападника збірної України

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Роман Яремчук
Роман Яремчук / Фото з відкритих джерел

Нападник бельгійського "Гента" українець Роман Яремчук не покине команду цього літа. Про це заявив технічний директор клубу Мішель Луважі.

За словами Луважі, Роман Яремчук не продається у це трансферне вікно.

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Трансфер Яремчука в інший клуб? Він не продається,
– цитує Луважі voetbalprimeur.be.

Цього літа інтерес до Яремчука приписували двом римським командам – "Лаціо" й "Ромі". Також на 23-річного українця начебто претендував турецький "Галатасарай" та німецький "Айнтрахт".

У нинішньому сезоні Яремчук зіграв 8 матчів за "Гент". Український нападник забив 6 голів та віддав 3 результативні передачі. Контракт Романа з бельгійським клубом закінчується у червні 2021 року.

Також "Гент" Яремчука бореться за те, щоб потрапити в груповий етап Ліги Європи. У плей-офф кваліфікації бельгійці в першому матчі перемогли хорватську "Рієку" (2:1). Матч-відповідь відбудеться у четвер, 29-го серпня.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Трансфери
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