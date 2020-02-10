Закрити кордони і оголосити війну, – Марченко про недопуск українських спортсменів у Росію

Експерша ракетка України Ілля Марченко розповів, як ставиться до заборони українським спортсменам їздити в Росію за державні гроші.

Інтерв'ю з українцем вийшло на Youtube-каналі "SPORT TRAVELER UA".

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"Заборона спортсменам їхати на змагання в Росію? Я вважаю, що це повинен бути вибір кожного. Кожен повинен розцінювати ситуацію, як він це бачить зі свого боку. У багатьох там родичі є в Росії, як їм можна заборонити їздити в Росію, якщо у нього там родичі? Він не зобов'язаний погоджуватися з політикою Росії, як держави. Але і в Росії багато людей, які не поділяють точку зору держави. Як з ними бути? На жаль, це наш сусід і з цим нічого не поробиш. Він територіально нікуди не дінеться.

Ну а для спортсменів, як це було у випадку з біатлоністами, потрібні були очки. Я розумію, що це не обов'язково, але кожен повинен для себе вирішувати сам. Ну і якщо позиція держави така, що ми не пускаємо туди спортсменів, то ми повинні закрити і кордон, повинні оголосити війну. Але у нас ні там, ні там. Тому, якщо у держави немає достатньо чіткої позиції з цього приводу, то чому вони нав'язують спортсменам інше? Важко сказати. Якщо закривати кордон, то всім, чому тільки спортсменам закривати?,

– сказав Ілля Марченко.

У понеділок, 10 лютого, Ілля Марченко (№255 ATP) стартував з перемоги на челленджері у французькому Шербурі. У матчі першого кола українець в двох швидких сетах здолав Матса Мораінга з Німеччини – 6:3, 6:4.