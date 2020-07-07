Найближчим часом колишній наставник "Шахтаря" Паулу Фонсека, який тренує італійську "Рому", може залишитися без роботи.

Про це повідомляє Corriere dello Sport. Керівництво клубу незадоволене роботою Фонсеки після карантину: в трьох останніх матчах "Рома" тричі програла – "Мілану" (0:2), "Удінезе" (0:2) і "Наполі" (1:2).

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Португальському фахівцеві світить звільнення, якщо команда не зуміє обіграти "Парму" і "Брешию" в найближчих матчах.

"Вовки" за 8 турів до кінця чемпіонату відстають від топ-четвірки на 15 пунктів і навіть ризикують пропустити вперед "Наполі" та "Мілан".

Зазначимо, що Паулу Фонсека очолив Рому лише минулого літа. Біля керма команди Фонсеку може змінити Лучано Спаллетті, який вже тренував "Рому", а також екснаставник "Тоттенхема" Маурісіо Почеттіно.

Що відомо про кар'єру Пауло Фонсеки у "Шахтарі"

Очоливши "гірників" 1 червня 2016 року, Паулу Фонсека за 3 сезону став одним з найуспішніших тренерів в історії клубу. З командою він зробив 3 "золотих дубля" і повернув "Шахтарю" абсолютне лідерство в українському футболі.

За ці роки "оранжево-чорні" виграли 3 чемпіонські титули, 3 рази завойовували Кубок України і стали володарями Суперкубка України.

Паулу пішов з клубу непереможеним: разом з ним "Шахтар" виграв всі кубкові зустрічі і протягом 29 матчів не поступався в чемпіонаті. Всього під керівництвом Фонсеки команда провела 139 поєдинків, в яких здобула 103 перемоги.