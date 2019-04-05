Залиште Україну в спокої: легендарний російський тенісист звернувся до співвітчизників

407 Читать новость на русском
Євген Кафельников
Євген Кафельников / Фото з відкритих джерел

Олімпійський чемпіон та екс-перша ракетка світу росіянин Євген Кафельников звернувся до росіян закликавши тих не піддаватися зомбоящику.

Про це сам тенісист написав у Twitter.

Читайте також: Будьте мужиком, приходьте на дебати, – Порошенко відповів Зеленському

Друзі! Відчепіться від сусідньої держави! Прошу вас ще раз про це. Вони нічого поганого нам (росіянам) не зробили. Те, що зараз там (в Україні - ред.) відбувається – суто їхні внутрішні справи. Зрозумійте ж ви це нарешті! Не давайте зомбоящику тероризувати ваш мозок,
– емоційно написав Кафельников.

Також у інтерв'ю "Советский спорт" тенісист зазначив, що не розуміє, чому в Росії приділяють стільки часу обговоренню ситуації в Україні.

Це питання українського народу – кого він вибере, і чому. Це буде їх рішення, і я не розумію, чому цього стільки уваги приділяється щовечора у нас. Треба просто дати їм спокій.

Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів.

Також Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Геращенко вимагає вибачень від Зеленського перед Тимошенко
сьогодні
3733
Теги: Новини Спорту Спорт Теніс Новини Росії Україна – Росія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-10 українських футболістів-красунчиків
4 квітня 22:45 Топ-10 українських футболістів-красунчиків
Олена Кандяк 231
Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
1 квітня 20:28 Квитки на матчі Україна – Сербія і Україна – Люксембург на "Арені Львів" надійшли у продаж: ціна
6974
Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками
4 квітня 20:49 Журнал Spiegel виграв справу проти Роналду: вони писали про його махінації з податками
123
Зінченко розповів про деталі своєї травми та коли повернеться на поле
4 квітня 18:11 Зінченко розповів про деталі своєї травми та коли повернеться на поле
344
"Тоттенхем" грандіозно та з вогнем відкрив новий стадіон: відео
4 квітня 12:54 "Тоттенхем" грандіозно та з вогнем відкрив новий стадіон: відео
334
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук