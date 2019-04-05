Залиште Україну в спокої: легендарний російський тенісист звернувся до співвітчизників

Олімпійський чемпіон та екс-перша ракетка світу росіянин Євген Кафельников звернувся до росіян закликавши тих не піддаватися зомбоящику.

Про це сам тенісист написав у Twitter.

Читайте також: Будьте мужиком, приходьте на дебати, – Порошенко відповів Зеленському

Друзі! Відчепіться від сусідньої держави! Прошу вас ще раз про це. Вони нічого поганого нам (росіянам) не зробили. Те, що зараз там (в Україні - ред.) відбувається – суто їхні внутрішні справи. Зрозумійте ж ви це нарешті! Не давайте зомбоящику тероризувати ваш мозок,

– емоційно написав Кафельников.

Друзья! Отстаньте от соседского государства! Прошу вас ещё раз об этом. Они ничего плохого нам (Россиянам)не сделали. То,что сейчас там происходит,это сугубо их внутренние дела-поймите же вы это наконец !!!!!!! Не давайте зомбоящику терроризировать ваш мозг. — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) 4 апреля 2019 г.

Також у інтерв'ю "Советский спорт" тенісист зазначив, що не розуміє, чому в Росії приділяють стільки часу обговоренню ситуації в Україні.

Це питання українського народу – кого він вибере, і чому. Це буде їх рішення, і я не розумію, чому цього стільки уваги приділяється щовечора у нас. Треба просто дати їм спокій.

Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів.

Також Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram