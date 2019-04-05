Залиште Україну в спокої: легендарний російський тенісист звернувся до співвітчизників
Олімпійський чемпіон та екс-перша ракетка світу росіянин Євген Кафельников звернувся до росіян закликавши тих не піддаватися зомбоящику.
Про це сам тенісист написав у Twitter.
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Друзі! Відчепіться від сусідньої держави! Прошу вас ще раз про це. Вони нічого поганого нам (росіянам) не зробили. Те, що зараз там (в Україні - ред.) відбувається – суто їхні внутрішні справи. Зрозумійте ж ви це нарешті! Не давайте зомбоящику тероризувати ваш мозок,
– емоційно написав Кафельников.
Також у інтерв'ю "Советский спорт" тенісист зазначив, що не розуміє, чому в Росії приділяють стільки часу обговоренню ситуації в Україні.
Це питання українського народу – кого він вибере, і чому. Це буде їх рішення, і я не розумію, чому цього стільки уваги приділяється щовечора у нас. Треба просто дати їм спокій.
Напередодні кандидат у президенти Володимир Зеленський покликав чинного президента Петра Порошенка на дебати на "Олімпійському", які мають бути відкритими для людей та усіх журналістів.
Також Зеленський запропонував екс-кандидатці Юлії Тимошенко бути гарантом "чесних правил" майбутніх дебатів з кандидатом Петром Порошенком.