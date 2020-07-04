"Шахтар" своїм інтересом до захисника Інтернасьонала Еріка зупинив його перехід в "Аль-Айн" з ОАЕ.

Інформація про бажання арабського клубу підписати 19-річного футболіста з'явилася ще в понеділок, проте в четвер запит по Еріку зробив "Шахтар". Про це повідомляє Revista Colorada.

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Після цього захисник попросив паузу в переговорах з "Аль-Айном", але керівництво азіатського клубу дало Еріку буквально пару днів на роздуми, після чого погрожувало скасувати угоду.

Тепер між клубами почалася боротьба, але останнє слово за самим Еріком.

Що відомо про Еріка

Ерік у липні 2019-го уклав свій перший професійний контракт, а до того грав у молодіжній команді "Інтернасьоналя".

Захисник грає зліва в обороні, що й захисник "Шахтаря" Ісмаїлі. Раніше повідомлялося, що італійська "Рома" продовжує цікавитися гравцем чемпіона України.