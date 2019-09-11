Заміна кардіо навантаженням: як плавання впливає на здоров’я людини

Останнім часом ранкові та вечірні пробіжки почали набувати шаленої популярності. На жаль, цей вид спорту, тим самим, витіснив деякі види фізичного навантаження, які також ефективні для підтримання фігури у тонусі. Одним з таких видів спорту є плавання, адже під час нього навантаження рівномірно розподіляється між усіма групами м’язів, стимулюючи їхнє скорочення та підвищуючи їхню міцність.

Зазвичай, ви не будете відчувати перевтоми від плавання, адже у воді з’являється відчуття невагомості. Плаванням можна займатися у будь-якому віці. Цей вид спорту підходить і людям зі слабкими м’язами та ламкими кістками.

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Плавання тренує всі частини тіла. Однак, як ми вже наголосили, цей вид активності не вибирають багато людей. Натомість вони вибирають заняття спортом або групові заняття. Причиною може бути те, що не у всіх спортивних залах є басейни, а деякі люди не вміють плавати. Однак, щойно ви дізнаєтеся про переваги плавання, це вже не буде перешкодою.

Однією з головних переваг плавання є можливість адаптувати навантаження під власні потреби. Як бачите, плавання – це універсальний вид спорту, саме тому у цій статті ми хочемо поділитися з вами порадами, як за допомогою занять плаванням покращити своє самопочуття.

Декілька способів зміцнити здоров’я за допомогою плавання:

1. Плавання покращує кровообіг

Оскільки під час плавання активізуються не лише м’язи рук, але й ніг та пресу, саме цей вид спорту сприяє покращенню кровообігу. Під час плавання навантаження розподіляється й на ті частини тіла, про які ми зазвичай забуваємо у спортзалі, а саме гомілки, зап’ястя, а також пальці ніг та рук. Що стосується стоп, то для них плавання також надзвичайно корисне, адже у більшості людей проблеми з циркуляцією крові у цих місцях. Окрім того, під час заняття плаванням ви перебуваєте у горизонтальному положенні, тож не лише активізуєте всі групи м’язів, але й простимулюєте приплив крові до усіх органів.

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2. Спалювання калорій

Будь-який стиль плавання вимагає великої кількості енергії та спалює надзвичайно багато калорій. Півгодинний сеанс плавання на спині спалить приблизно 240 ккал., пів години плавання кролем – 330 ккал., брасом – 300 ккал. Також, чим більша вага тіла, тим сильніша протидія воді, тим більше спалиться калорій.

Радимо вам також чергувати заняття плаванням з низькою інтенсивністю та високою швидкістю. Так ви не лише простимулюєте роботу серця та пришвидшите серцебиття, але й прискорите процес спалювання жирів.

3. Плавання зменшує стрес

Цей вид спорту покращує психічне здоров’я людини, адже цей вид спорту вимагає від людини надзвичайного зосередження на процесі. Як і будь-яке фізичне навантаження, заняття плаванням стимулює вироблення серотоніну (гормону задоволення) та нівелює дію кортизолу (гормону стресу). На відміну від бігу, плавання примушує людину завжди залишатися сконцентрованою на процесі, а це надзвичайно важливо для тих, хто зазвичай губиться у своїх думках та втрачає концентрацію. Коли ви перебуваєте у воді, немає нікого іншого, окрім вас та вашого тіла. Зовнішній світ на якийсь час перестає існувати, й ви опиняєтесь у цілковито іншій реальності.

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4. Заняття плаванням знімають напруження м’язів

Ця властивість занять з плавання напряму залежить від їхньої здатності знімати стрес, про яку ми вже згадували. Перенапруження м’язів та болісні відчуття з’являються тоді, коли організм надто втомлений та не може належним чином виконувати усі свої функції. Саме тому вправи, які можна виконувати у воді, можуть не лише знімати стрес, але й відновлювати м’язи та розслабляти їх.

5. Плавання – це весело

Ще одна чудова ознака плавання – це весело! Спробувати щось нове також може бути великою мотивацією.

6. Кому підійде плавання?

І основна перевага – плавання підійде кожному із вас. Якщо ж ви погано плаваєте, чи взагалі не вмієте триматись на воді, то завжди можна почати з легких, навчальних вправ під наглядом тренера. Коли ваша майстерність в плаванні перейде з початкового на середній рівень, тоді можна буде сміливо кинути виклик своїй серцево-судинній системі. Поступово збільшуйте швидкість, протяжність та тривалість плавання, адже з підвищенням навантаження покращується здоров’я, збільшується витривалість та сила.

Як бачите, плавання – це один з найкорисніших для здоров’я видів спорту. Ми радимо починати чи закінчувати свій день саме з такого фізичного навантаження. Адже з кожним днем ви почуватиметесь значно краще, а ще матимете більше наснаги до роботи та відчуватимете готовність зіткнутись з будь-якими проблемами на своєму шляху.

Автор: Назарій Дзюбановський