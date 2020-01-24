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Заміна Русину: "Зоря" підписала чорногорського нападника

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Михайло Перович / ФК "Будучность"

"Зоря" підписала чергового новачка, яким став 23-річний чорногорський форвард Михайло Перович.

Офіційного підтвердження з боку ФК "Зоря" поки немає, але за даними ресурсу з Чорногорії Vijesti, нападник поставив підпис під контрактом, розрахованим на два з половиною роки.

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Радий бути частиною такого клубу, як "Зоря", і сподіваюся, що покажу хорошу гру і заб'ю якомога більше голів. Це великий виклик, але я зроблю все можливе, щоб виправдати довіру українського клубу,
– цитує Перовича чорногорське видання.

Раніше "Зорю" покинули два форварда – Філіп Будковський перейшов у "Десну", Назарій Русин повернувся в "Динамо".

У зимове трансферне вікно "Зоря" підписала двох новачків – латвійського півзахисника Андрейса Циганікса і хавбека Ловро Цвека з Хорватії.

На зимову перерву "Зоря" пішла на третьому місці УПЛ з відставанням від "Динамо" в два очки. Перший матч після відновлення чемпіонату України луганчани проведуть 22 січня на виїзді проти "Маріуполя".

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол ФК Зоря Новини Спорту Трансфери
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