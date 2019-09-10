Замість Нігерії збірна України повинна була зіграти з іншою країною, – журналіст

Збірна України повинна була зіграти товариський матч проти команди Єгипту, замість матчу зі збірною Нігерії.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

Анонс! Українців чекає перевірка призерами Олімпіади: анонс товариського матчу Україна – Нігерія

Договір про майбутню гру був затверджений на офіційному рівні з боку Української асоціації футболу (УАФ) і Федерацією футболу Єгипту.

Однак, в кінцевому підсумку, потрібний договір збірні держави так і не підписали через несподівані перестановки серед тренерського штату і команди федерації єгиптян.

Цікаво, що спільна угода передбачала участь в протистоянні Україна – Єгипет, форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха.

На місці Нігерії у Дніпрі мав бути Єгипет. УАФ мала домовленість із тамтешньою федерацією. Контракт передбачав приїзд Салаха. Не вистачало підписів на папері. Через участь у КАН єгипетяни це відкладали. А потім ранній виліт з турніру, відставка тренера, президента. Кінець історії — Igor Burbas (@iburbas) 9 сентября 2019 г.

Збірна Єгипту сенсаційно вибула з розіграшу домашнього Кубка Африканських Націй на стадії 1/8 фіналу від ПАР. Після цього матчу одразу ж були відправлені у відставку наставник збірної Єгипту Хав'єр Агірре, а також президент Єгипетської футбольної асоціації Хані Або Ріда і глави технічного і адміністративного штабів.