Замість Нігерії збірна України повинна була зіграти з іншою країною, – журналіст

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Збірна Єгипту з футболу
Збірна Єгипту з футболу / Фото з відкритих джерел

Збірна України повинна була зіграти товариський матч проти команди Єгипту, замість матчу зі збірною Нігерії.

Про це на своїй сторінці в Twitter написав журналіст телеканалів "Футбол 1/2" Ігор Бурбас.

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Договір про майбутню гру був затверджений на офіційному рівні з боку Української асоціації футболу (УАФ) і Федерацією футболу Єгипту.

Однак, в кінцевому підсумку, потрібний договір збірні держави так і не підписали через несподівані перестановки серед тренерського штату і команди федерації єгиптян.

Цікаво, що спільна угода передбачала участь в протистоянні Україна – Єгипет, форварда "Ліверпуля" Мохамеда Салаха.

Збірна Єгипту сенсаційно вибула з розіграшу домашнього Кубка Африканських Націй на стадії 1/8 фіналу від ПАР. Після цього матчу одразу ж були відправлені у відставку наставник збірної Єгипту Хав'єр Агірре, а також президент Єгипетської футбольної асоціації Хані Або Ріда і глави технічного і адміністративного штабів.

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Теги: Збірна України з футболу Україна – Нігерія Спорт Футбол Єгипет
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