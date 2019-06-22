Зантарая слідом за Білодід виборов друге золото на Європейських іграх-2019

Титулований український дзюдоїст Георгій Зантарая приніс Україні друге золото Європейських ігор-2019, які розпочалися у Мінську, Білорусь.

У фіналі турніру у вазі до 66 кілограм Георгій Зантарая бився за золото з італійцем Маттео Медвесом. Зантарая виборов впевнену перемогу іппоном.

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Зазначимо, що в чотирьох з п'яти сутичок на турнірі українець перемагав своїх суперників заробляючи іппон – найвищу оцінку в дзюдо.

Ця перемога означає для Зантараї, що він одночасно з перемогою на Європейських іграх завоював і титул чемпіона Європи, так як у дзюдоїстів змагання в Мінську також є і континентальною першістю.

Цікаво, що чотири роки тому на перших Європейських іграх в Баку Зантарая завоював бронзу в командних змаганнях, але в особистих змаганнях поступився у чвертьфіналі, а потім програв і в сутичці за бронзову медаль.

Що таке іппон та ваза-арі?

Іппон – це найвища оцінка, яку боєць може досягти в японських бойових мистецтвах, як правило в таких як дзюдо, карате або джиу-джитсу. З японського слово "іппон" перекладається як "одне повне очко".



Ваза-арі – друга оцінка в поєдинку, вважається половиною іппону. Борець, який провів 2 прийоми, позначених ваза-арі, достроково оголошується переможцем сутички.

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