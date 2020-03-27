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Запальний танець ексчемпіона світу боксера Паркера під час карантину: відео

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Джозефа Паркера / twitter.com/joeboxerparker

Новозеландський професіональний боксер Джозеф Паркер вирішив трішки розважитись у власному будинку та станцював кумедний танець.

Колишній чемпіон світу за версією WBO в суперважкій вазі Джозеф Паркер (27-2, 21 КО) поділився роликом, на якому він пританцьовує в своєму будинку, поки його ніхто не бачить.

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Як тільки боксер побачив, що сім'я дивитись на його танець, Джозеф почав боксувати.

Всім, хто зараз перебуває вдома по всьому світу, бережіть свої сім'ї та не забувайте розважатися, – підписав відео боксер.

Боксер виступає у важкій вазі. Джозеф є колишнім чемпіоном світу за версією WBO (2016/18).

У 2018 році бився із Ентоні Джошуа. В об'єднавчому поєдинку двох непереможних чемпіонів Ентоні Джошуа (20-0, 20KO) – Джозеф Паркер (24-0, 18 KO) фаворитом був британець, який всі свої поєдинки до цього вигравав нокаутом.

Джошуа переміг і цього разу, але йому вперше знадобилося 12 раундів. Всі судді віддали перемогу Джошуа, Паркер втратив титул чемпіона, а Джошуа став володарем титулів WBA Super, IBF, IBO і WBO.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс
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