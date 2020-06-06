Заплутався у командах: легіонер "Динамо" забув клуб, за який виступає
Кумедний випадок стався, коли форвард московського "Динамо" Клінтон Н'Жьє у інтерв'ю забув свій клуб. Футболіст назвав запеклого суперника.
Камерунець переплутав клуб у інтерв'ю для Radio Sport Info. Футболіст сказав, що зараз виступає за ЦСКА, хоча має чинний контракт із "Динамо".
Читайте також Не дай Бог йому потрапити туди, звідки я вибрався: ексфутболіст збірної Росії відповів Алієву
Проколи камерунця
Контракт із клубом у футболіста розрахований на три роки.
Як зазначив Клінтон, у нього є декілька пропозицій з інших клубів, зокрема із Англії.
Проте, мені добре в ЦСКА, я зосереджений на завершення сезону. Сподіваюся, що зможу зробити трохи більше для місцевого футболу,
– підкреслив камерунець.
Нападник вже видалив цей ролик і вибачився за те, що трапилося. Клінтон заявив, що випив забагато алкоголю і натиснув не ту кнопку.
Хто такий Клінтон Н'Жьє
- У 2014 році дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Камеруну. У складі збірної був учасником Кубка африканських націй 2015 року в Екваторіальній Гвінеї, Кубка африканських націй 2017 року у Габоні та Кубка африканських націй 2019 року в Єгипті.
- У 2011 році переїхав до Франції та дебютував у дорослому футболі виступами за дубль "Ліона". Наступного року приєднався до основної команди французів. Відіграв за команду з Ліона наступні три сезони своєї ігрової кар'єри.
- Протягом 2015/16 років захищав кольори команди "Тоттенхему".
- До складу "Марселя" приєднався у 2016 році на правах оренди. У червні 2017 року клуб викупив контракт камерунця.
- За час виступів у марсельському клубі футболіст так і не зміг завоювати місце гравця основи, особливо в сезоні 2018/19, де він показав невисоку якість гри та низьку результативність (3 голи у 21 матчі), тож влітку 2019 керівництво клубу виставило камерунця на трансфер.