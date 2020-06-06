Кумедний випадок стався, коли форвард московського "Динамо" Клінтон Н'Жьє у інтерв'ю забув свій клуб. Футболіст назвав запеклого суперника.

Камерунець переплутав клуб у інтерв'ю для Radio Sport Info. Футболіст сказав, що зараз виступає за ЦСКА, хоча має чинний контракт із "Динамо".

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Проколи камерунця

Контракт із клубом у футболіста розрахований на три роки.

Як зазначив Клінтон, у нього є декілька пропозицій з інших клубів, зокрема із Англії.

Проте, мені добре в ЦСКА, я зосереджений на завершення сезону. Сподіваюся, що зможу зробити трохи більше для місцевого футболу,

– підкреслив камерунець.

Нападник перейшов у "Динамо" з французького "Марселя" влітку 2019 року. Це не перший прокол футболіста у кар'єрі.

Майже одразу після переходу він потрапив в скандал, опублікувавши відео непристойного змісту.

Нападник вже видалив цей ролик і вибачився за те, що трапилося. Клінтон заявив, що випив забагато алкоголю і натиснув не ту кнопку.

Хто такий Клінтон Н'Жьє