Запоріжжя може прийняти жіночий Євробаскет-2021

12 Читать новость на русском
Євробаскет-2021
Євробаскет-2021 / Фото з відкритих джерел

Президент федерації баскетболу Запорізької області Валерій Елькінсон розповів про зустріч з комісією ФІБА в рамках перевірки заявки на проведення жіночого Євробаскету-2021.

За словами функціонера, Запоріжжя є претендентом на проведення жіночого ЄвроБаскету 2021 року. Про це повідомляє офіційний сайт федерації баскетболу України.

Читайте також: У наступному сезоні баскетбольної Суперліги зіграють 9 команд

У нас була комісія ФІБА, я їм продемонстрував готовність інфраструктури – це і Палац спорту, готелі, тощо. Усе задовольнило високих гостей, особливе враження справив на них Палац спорту. Мер Запоріжжя приділив спілкуванню з членами комісії 40 хвилин, розповів про розвиток міста, зокрема про те, що до кінця року буде зданий новий термінал аеропорту. Зараз там залишилося зробити внутрішнє оздоблення.

Місто розвивається – це і громадський транспорт, і безпека, встановлено 200 камер. Тобто наші інтереси, інтереси ФБУ і інтереси мерії спільні – ми хочемо провести ЄвроБаскет. Сподіваюся, спільними зусиллями, якщо ФІБА нам довірить, ми проведемо чемпіонат на дуже високому рівні,
– сказав Елькінсон.

Зазначимо, що жіночий чемпіонат Європи може пройти спільно в Україні та Швеції. Матчі групового етапу – в Швеції і Запоріжжя, а плей-офф – в Києві.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Курс долара в Україні: прогноз на тиждень
сьогодні
12667
Теги: Спорт Баскетбол Новини Спорту Новини Запоріжжя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Алжирський футболіст оголився під час прямого ефіру, його вигнали зі збірної: відео
13 червня 13:56 Алжирський футболіст оголився під час прямого ефіру, його вигнали зі збірної: відео
1225
Кубок Стенлі виграли двоє хокеїстів українського походження: хто вони такі
13 червня 12:01 Кубок Стенлі виграли двоє хокеїстів українського походження: хто вони такі
535
Ф'юрі та Шварц провели найкумеднішу дуель поглядів в історії боксу: відео
13 червня 11:05 Ф'юрі та Шварц провели найкумеднішу дуель поглядів в історії боксу: відео
507
Від плей-офф за Лігу Європи до впровадження VAR: що вирішили клуби УПЛ на засіданні
12 червня 22:40 Від плей-офф за Лігу Європи до впровадження VAR: що вирішили клуби УПЛ на засіданні
763
Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
12 червня 16:43 Футболісти збірної України U-20, які підкорюють світ: хто вони такі
Михайло Гема 1498
Новини
Більше новин
Залиште відгук