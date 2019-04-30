"Запоріжжя" обіграло "Дніпро" та виграло бронзу чемпіонату України з баскетболу
Баскетбольні клуби "Запоріжжя" та "Дніпро" відклали визначення володаря бронзових нагород Суперліги аж до п'ятого матчу. А вже там сильнішими виявилися саме господарі палацу спорту "Юність".
До цього матчу обидві команди виграли по два матчі – один вдома та один на виїзді. Тож серія знову повернулася у Запоріжжя, де і починалася.
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Рівність суперників продемонструвала і перша чверть. Гості виграли її з різницею лише в одне очко – 20:19. Натомість "Запоріжжя" зуміло піти у відрив у другій та третій чвертях. У кожній з них команда набирала лише 18 очок, у той час як їх суперники – 12 та 13 відповідно.
Тож перед останньою чверть рахунок на табло був 56:44. Відіграти такий розрив "Дніпро" не зумів.
Запоріжжя – Дніпро 76:56
"Запоріжжя" перемагає та стає бронзовим призером Суперліги. "Дніпро" ж цього сезону обмежився лише Кубком України.
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