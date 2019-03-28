Запорізький стадіон "Славутич арена" віддали в заставу задля будівництва терміналу аеропорту

Депутати Запорізької міської ради вирішили передати місцевий стадіон "Славутич арену" під заставу банку. Отримані гроші планують направити на будівництво терміналу аеропорту.

Державний "Укргазбанк" 28 грудня 2018 року надав комунальному підприємству "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" п'ятирічний кредит на суму 10 мільйонів доларів під гарантії Запорізької міської ради. Кредит наданий за ставкою 7,5% річних. Однак якщо 5 мільйонів доларів банк надав під гарантії міської ради, то на ще 5 мільйонів доларів кредитна рада вимагала заставу. Депутати вирішили передати під заставу стадіон "Славутич арена". Він належить іншому комунальному підприємству – "Міський футбольний клуб "Металург". Команда виступає у Другій лізі. За відповідне рішення проголосувало 33 з 64 депутатів.

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З середини грудня 2017 року в аеропорту "Запоріжжя" почалося будівництво нового пасажирського термінала. Згідно з проектом, площа терміналу складе більш як 12 тисяч квадратних метрів. Він зможе обслуговувати 400 пасажирів на годину (в тому числі, 250 пасажирів на годину на міжнародних рейсах, 150 пасажирів на годину – на внутрішніх). Згідно з даними аеропорту, у 2018 році пасажиропотік зріс на 15% – до 400 тисяч осіб (на міжнародних рейсах було обслужено 305 тисяч осіб, на внутрішніх – майже 95 тисяч осіб). Закінчення будівництва очікується до кінця 2019 року.

Саме "Славутич арена" прийме фінал кубка України. Заплановано, що гра відбудеться 15 травня 2019 року. Поки ж на стадіоні свої матчі грає луганська "Зоря" в УПЛ.