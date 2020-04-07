Зараз говоримо про єврокубки, а три роки тому грали на область: Кополовець про амбіції "Миная"
Спортивний директор "Миная" Михайло Кополовець розповів про карантин та амбіції клубу. Михайло також неодноразово виходив на футбольне поле, щоб допомогти своїй команді.
Про це розповів Кополовець у програмі "Залишайся з футболом" на каналі "Футбол 1".
Читайте також "Минай" хоче змінити місце матчу з "Динамо" в Кубку України
"Залишайся з футболом" – це спецпроєкт, присвячений непростим умовам, в яких опинився футбол через пандемію коронавірусу.
Михайло заявив, що всі люди на карантині, місто пусте. Усі переймаються та не розуміють, що буде далі. Амбіції клубу високі за словами спортивного директора: "Минай" зараз конкурентоспроможний, щоб вийти в Прем'єр-лігу. У нас багато людей в нашому регіоні люблять футбол. В УПЛ серйозніші фінансові умови, тому не знаю, яким буде футбол після цього вірусу. А так ми хочемо підвищення".
Чи можемо ми грати в єврокубках? У нас немає статусу професійної команди, граємо тільки три роки. Але нам, звичайно, хочеться. Хотіли дійти до Другої ліги, а зараз говоримо про єврокубки. Три роки тому ми грали на область. Наш випадок безпрецедентний. Коли я приїхав, тут було село, – пригадав Кополовець.
Додамо, що першоліговий "Минай" із Закарпаття в 1/2 фіналу Кубка України зіграє з київським "Динамо". Півфінальний поєдинок був запланований на 15 квітня, однак гра перенесена на невизначений термін через коронавірус.
Також клуб займається благодійністю. Команда разом з ультрас організували волонтерську ініціативу з безкоштовної доставки продуктів мешканцям Ужгорода та села Минай під час карантину. Волонтери безкоштовно привозитимуть на замовлення індивідуальні засоби захисту: антисептики, захисні маски та рукавички.
Найцікавіші новини спорту – підписуйтеся на наш Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Не можу цього зрозуміти, – гравець збірної України з футболу про декомунізаціюсьогодні , 14:37
-
США офіційно звинуватили Росію у підкупі чиновників ФІФА для проведення чемпіонату світусьогодні , 11:49
-
"Динамо" має бути кращим за всіх: чемпіон світу провів онлайн-тренування для "динамівців"сьогодні , 14:32
-
У поєдинку із Лопесом потрібно включати боксерський IQ: Ломаченко про майбутнього суперникасьогодні , 10:43
-
Артем Кравець: Російський чемпіонат сильніший за український, у них немає проблем з війноюсьогодні , 14:01
-
Тоні Фергюсон – відео попередніх боїв жорсткого американцясьогодні , 13:14