Зараз говоримо про єврокубки, а три роки тому грали на область: Кополовець про амбіції "Миная"

Спортивний директор "Миная" Михайло Кополовець розповів про карантин та амбіції клубу. Михайло також неодноразово виходив на футбольне поле, щоб допомогти своїй команді.

Про це розповів Кополовець у програмі "Залишайся з футболом" на каналі "Футбол 1".

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"Залишайся з футболом" – це спецпроєкт, присвячений непростим умовам, в яких опинився футбол через пандемію коронавірусу.

Михайло заявив, що всі люди на карантині, місто пусте. Усі переймаються та не розуміють, що буде далі. Амбіції клубу високі за словами спортивного директора: "Минай" зараз конкурентоспроможний, щоб вийти в Прем'єр-лігу. У нас багато людей в нашому регіоні люблять футбол. В УПЛ серйозніші фінансові умови, тому не знаю, яким буде футбол після цього вірусу. А так ми хочемо підвищення".

Чи можемо ми грати в єврокубках? У нас немає статусу професійної команди, граємо тільки три роки. Але нам, звичайно, хочеться. Хотіли дійти до Другої ліги, а зараз говоримо про єврокубки. Три роки тому ми грали на область. Наш випадок безпрецедентний. Коли я приїхав, тут було село, – пригадав Кополовець.

Додамо, що першоліговий "Минай" із Закарпаття в 1/2 фіналу Кубка України зіграє з київським "Динамо". Півфінальний поєдинок був запланований на 15 квітня, однак гра перенесена на невизначений термін через коронавірус.

Також клуб займається благодійністю. Команда разом з ультрас організували волонтерську ініціативу з безкоштовної доставки продуктів мешканцям Ужгорода та села Минай під час карантину. Волонтери безкоштовно привозитимуть на замовлення індивідуальні засоби захисту: антисептики, захисні маски та рукавички.

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