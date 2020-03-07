Зараз ідеальний час для Кличка повернутися у бокс, – екстренер Володимира

Американець Джеймс Алі Башир, який працював другим тренером Володимира Кличка, поділився думками щодо повернення українця у бокс. Кличко оголосив про завершення кар'єри 3 серпня 2017 року.

Алі Башир вважає, що на цей момент у суперважкій вазі немає найсильнішого боксера. Екстренер Олександра Усика переконаний, що Кличко зміг би перемогти Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

"Для мене зараз немає №1. Тайсон Ф’юрі – не номер 1, Ентоні Джошуа – теж не №1. Ніхто зараз не №1. Зараз ідеальний час для Володимира Кличка повернутися у бокс. Думаю, він зможе розібратися з цими хлопцями", – сказав Джеймс в інтерв'ю Tribuna.com.

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Алі Башир підкреслив, що Володимир у 43 роки перебуває у дуже хорошій фізичній формі. На його думку, Кличко може повторити рекорд Джорджа Формана, який у 45 років став чемпіоном світу.

Зараз кондиції Кличка вдвічі кращі, ніж були у Формана. А він зміг повернутися на вершину суперважкого дивізіону. Володимир здатен зробити те саме і навіть краще. Я в це вірю, хоч і не знаю, яке рішення він прийме,

– зазначив Алі Башир.

Екстренер Володимира також переконаний, що багато хто говоритиме, що Володимир вже застарий. "Але я оптимістично дивлюся на його камбек. Справді вірю, що він може повернутися і стати чемпіоном", – сказав американець.

Також Алі Башир висловив переконання, що Кличко би переміг Тайсона Ф’юрі, якби реванш між ними відбувся. Як відомо, Кличко програв Тайсону у листопаді 2015 року.

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Думаю, що якби відбувався другий бій між Кличком і Тайсоном Ф’юрі, то Володимир переміг би британця. Більше того, я впевнений, що Тайсон сам це прекрасно розумів. Були дві можливості провести реванш, і обидва рази вони зірвалися через Ф’юрі. Спочатку у нього була депресія, потім проблеми з наркотиками. Що б не стало причиною, він не хотів повертатися в ринг для зустрічі з Кличком. Він знав, що Володимир переможе його,

– сказав Джеймс.

Говорячи про шанси Кличка у протистоянні з Ентоні Джошуа та Деонтеєм Уайлдером, Алі Башир заявив, що Володимир не буде фаворитом.

"Не Кличко – все через його вік. Але люди не знають його так, як я. Зараз він у чудовій формі. Фаворитами вважатимуть трьох молодих хлопців, але він може з ними суперничати", – додав Алі Башир.

Що відомо про повернення Кличка?

Чутки про повернення Кличка обговорюються у ЗМІ з 2019 року. У березні британська стрімінгова платформа DAZN начебто запропонувала Володимиру контракт у розмірі 40 мільйонів доларів за повернення у ринг.

Згодом з'явилася інформація, що Володимир Кличко може отримати за три поєдинки два мільярди гривень (80 мільйонів доларів).

Боксер нібито заробить ці гроші, якщо проведе три поєдинки. Згідно з одним із пунктів, обов'язковою умовою проведення наступного бою є перемога в попередній зустрічі.

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