Зараз проходжу інтенсивне лікування, – Світоліна розповіла про свою травму
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна розповіла про травму коліна, яка переслідувала українку упродовж сезону. Через травму навесні Світоліна не виходила на корт понад місяць.
Світоліна розповіла, що біль в коліні протягом сезону відчувала дуже часто і його було складно контролювати.
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Він залежав від навантаження. Було багато матчів і, звичайно ж, було важко. З такою травмою особливо складно грати на ґрунтовому покритті. У мене постійно був перепочинок, процедури, уколи.
Дуже шкода, що я не змогла підготуватися до ґрунтового сезону належним чином. Зараз я проходжу інтенсивне лікування, намагаюся відновитися і бути готовою до наступного року,
– цитує Світоліну tochka.net.
У 2019 році Світоліна не виграла жодного турніру й зіграла тільки в одному фіналі – на Підсумковому турнірі.
Водночас Світоліна увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток туру по заробленим призовим у цьому сезоні. Українка заробила рекордні для себе 6 126 335 долара.
Еліна завершила сезон на шостому місці в рейтингу WTA.