Зараз проходжу інтенсивне лікування, – Світоліна розповіла про свою травму

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Еліна Світоліна / GETTY IMAGES

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна розповіла про травму коліна, яка переслідувала українку упродовж сезону. Через травму навесні Світоліна не виходила на корт понад місяць.

Світоліна розповіла, що біль в коліні протягом сезону відчувала дуже часто і його було складно контролювати.

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Він залежав від навантаження. Було багато матчів і, звичайно ж, було важко. З такою травмою особливо складно грати на ґрунтовому покритті. У мене постійно був перепочинок, процедури, уколи.

Дуже шкода, що я не змогла підготуватися до ґрунтового сезону належним чином. Зараз я проходжу інтенсивне лікування, намагаюся відновитися і бути готовою до наступного року,
– цитує Світоліну tochka.net.

У 2019 році Світоліна не виграла жодного турніру й зіграла тільки в одному фіналі – на Підсумковому турнірі.

Водночас Світоліна увійшла в п'ятірку найкращих тенісисток туру по заробленим призовим у цьому сезоні. Українка заробила рекордні для себе 6 126 335 долара.

Еліна завершила сезон на шостому місці в рейтингу WTA.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Еліна Світоліна Теніс
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