Зарплату Неймара уріжуть на 50%

У Франції планують урізати зарплати футболістам. Асоціація професійних футболістів Франції (UNFP) домовилася з Міністерством економіки і фінансів країни про скорочення зарплат гравців на час призупинення сезону через пандемію COVID-19.

ESPN повідомляє, що відсоток скорочення зарплати для кожного гравця визначатиметься відповідно до рівня його заробітку.

До речі Роналду стане першим футболістом в історії, який заробив мільярд євро за кар'єру

Зокрема, оклади гравців, які отримують від 10 до 20 тисяч євро на місяць, рекомендовано скоротити на 20%, від 20 до 50 тисяч євро – на 30%, від 50 до 100 тисяч – на 40%.

Зарплати тих, хто заробляє понад 100 тисяч євро в місяць хочуть урізати на 50%.

При цьому рекомендації профспілки не стосуються футболістів, чий оклад становить менше, аніж 10 тисяч євро на місяць.

До теми Мессі та інші футболісти "Барселони" погодилися знизити зарплату на 70%

Таким чином, зарплату зірки ПСЖ Неймара уріжуть на 50%. Бразилець заробляє в паризькому клубі 31,6 мільйона євро у рік.

За рівнем доходів Неймар поступається тільки Ліонелю Мессі з "Барселони" та Кріштіану Роналду з "Ювентуса".

Водночас ESPN пише, що ситуація з урізанням зарплати ускладнюється тим, що телеканали Canal + і beIN Sports відмовилися виплатити у квітні гроші клубам за телеправа.

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