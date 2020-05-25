Заслужений тренер України Роман Зубрилов раптово помер у Росії

Знаменитий тренер з біатлону Роман Зубрилов помер у віці 56 років. Причиною смерті став інфаркт.

Таку інформацію підтвердив головний тренер збірної Тюменської області Максим Кутаєвський, в якій Зубрилов відповідав за резервний склад, повідомляє ТАСС.

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Що відомо про Романа Зубрилова

Зубрилов був заслуженим тренером України, кандидатом педагогічних наук, автором статей і науково-методичних посібників для фахівців з біатлону. Народився у Києві в 1964 році.

Роман Зубрилов – колишній чоловік відомої української і білоруської біатлоністки Олени Зубрилової, яка у період із 1993-го по 2000 рік стала 4-разовою чемпіонкою світу та 21-разовою переможницею етапів Кубка світу. 2002 року після Олімпіади в Солт-Лейк-Сіті Зубрилова переїхала до Білорусі.

Останні вісім років Роман Зубрилов працював у збірній Тюменської області.