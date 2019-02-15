Засновник академії "Атлетіко" зізнався у сексуальних домаганнях до гравців

Засновник клубної академії іспанської футбольної команди "Атлетіко" Мануель Брінас зізнався у сексуальних домаганнях.

Мадридський клуб вже розірвав усі відносини з Брінасом, повідомляє Football Espana.

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88-річний іспанець зізнався, що допускав сексуальні домагання щодо вихованців у 1973-75 роках. Тоді він працював в академії скаутом і спортивним директором.

Клуб засудив його дії, відсторонив від команди й почав внутрішнє розслідування.

Зазначимо, що Брінас взяв участь в презентації нападника Альваро Морати при його переході з "Челсі".

Раніше Брінаса також звинуватили в домаганнях чотири випускники школи "Атлетіко".

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