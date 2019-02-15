Засновник академії "Атлетіко" зізнався у сексуальних домаганнях до гравців

47 Читать новость на русском
Мануель Брінас
Мануель Брінас / twitter.com

Засновник клубної академії іспанської футбольної команди "Атлетіко" Мануель Брінас зізнався у сексуальних домаганнях.

Мадридський клуб вже розірвав усі відносини з Брінасом, повідомляє Football Espana.

Читайте також: Оголена жінка та пес перервали футбольний матч в Аргентині: відео

88-річний іспанець зізнався, що допускав сексуальні домагання щодо вихованців у 1973-75 роках. Тоді він працював в академії скаутом і спортивним директором.

Клуб засудив його дії, відсторонив від команди й почав внутрішнє розслідування.

Зазначимо, що Брінас взяв участь в презентації нападника Альваро Морати при його переході з "Челсі".

Раніше Брінаса також звинуватили в домаганнях чотири випускники школи "Атлетіко".

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Гра "Момо": що це таке і що потрібно знати про смертельну гру для підлітків
сьогодні
42927
Теги: Футбол Спорт Атлетіко
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Жіноча збірна України з футзалу провела яскраву фотосесію перед Фіналом чотирьох: фото
сьогодні 13:46 Жіноча збірна України з футзалу провела яскраву фотосесію перед Фіналом чотирьох: фото
1408
Нарешті хлопчик: воротар збірної України вчетверте став батьком (фото)
сьогодні 12:05 Нарешті хлопчик: воротар збірної України вчетверте став батьком (фото)
622
Та ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку, – тренер Лопеса пригрозив українцю
сьогодні 10:36 Та ми просто катком пройдемося по цьому вашому Ломаченку, – тренер Лопеса пригрозив українцю
599
Головний тренер "Динамо" Хацкевич яскраво прокоментував нічию у матчі Ліги Європи
сьогодні 09:58 Головний тренер "Динамо" Хацкевич яскраво прокоментував нічию у матчі Ліги Європи
717
Ліга Європи: результати матчів та відео голів 14 лютого
сьогодні 09:42 Ліга Європи: результати матчів та відео голів 14 лютого
1797
"Айнтрахт" та "Шахтар" розійшлися результативним миром: відео
14 лютого 23:56 "Айнтрахт" та "Шахтар" розійшлися результативним миром: відео
1323
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук