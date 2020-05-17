Заткнув Лопеса: менеджер Ломаченка назвав дату чемпіонського бою

Поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі між Василем Ломаченком і Теофімо Лопесом не скасовано. Бій пройде влітку або у вересні 2020 року.

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум прокоментував заяву чемпіона IBF Лопеса про те, що його бій з Василем Ломаченком не відбудеться, інформує Boxingnews24.

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Бій Ломаченко – Лопес не скасовано, ми хотіли б провести його якнайшвидше. Ломаченко в Україні, ми зараз шукаємо способи, щоб він повернувся у США разом зі своїм батьком і рештою команди,

– сказав Арум, який організовує бій.

Арум, який співпрацює з Василем, заявив, що Теофімо Лопес постійно телефонує йому та говорить про готовність провести бій.

Також Арум зауважив, що не планує, аби Лопес чи чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC Ломаченко проводили проміжний бій перед очною зустріччю.

Ми не збираємося влаштовувати проміжні бої. Ми збираємося зробити бій у США, цілком можливо, що ми зробимо його без глядачів,

– розповів промоутер.

Хоча раніше Арум говорив, що в першому боксерському шоу після карантину візьме участь саме Лопес.

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Арум висловив сподівання, що поєдинок Лопеса з Ломаченком вдасться організувати до вересня. Він додав, що на цей момент важливо "доставити" Ломаченка і його людей у США.

Що відомо про бій Ломаченко – Лопес?Боксери мали зустрітися 30 травня у Нью-Йорку (США). Через пандемію COVID-19 бій не відбудеться вчасно. На кону двобою стоятиме звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі.

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