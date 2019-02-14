Затриманий за бійки російський футболіст Мамаєв гратиме у футбол в СІЗО "Бутирка"
У четвер, 14 лютого, в СІЗО "Бутирка" відбудеться футбольний матч, в якому візьме участь півзахисник "Краснодара" Павло Мамаєв. Він там перебуває за рішенням суду
Матч пройде в форматі двох таймів по 20 хвилин. У грі візьмуть участь виключно підозрювані – ніякої гри з наглядачами не буде. Гратимуть командами шість на шість – по п'ять польових гравців і по одному воротарю.
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Мамаєв зможе зіграти тільки зі своїми сусідами по камері, оскільки з обвинуваченими з інших камер він не може бачитися згідно з правилами утримання в СІЗО.
Офіційно гра буде проходити під час прогулянки – єдиної активності на свіжому повітрі, яка офіційно дозволена підозрюваним в СІЗО.
При цьому нападник "Зеніту" Олександр Кокорін, якого затримали разом з Мамаєвим, точно не братиме участі в матчі через біль у нозі.
У чому підозрюють Мамаєва та Кокоріна
- 7 жовтня у Санкт-Петербурзі клуб "Зеніт", у якому виступає Кокорін, приймав "Краснодар" Мамаєва. Останній забив гол у цьому матчі, але виграв "Зеніт". Після цього обоє футболістів відправилися до Москви святкувати десятиліття своєї дружби.
- Вже у Москві гравці напідпитку побили водія на парковці, після чого розпочали бійку з відвідувачами у кафе. Постраждалим виявився один з чиновників.
- 10 жовтня футболістів затримали й помістили в ізолятор тимчасового тримання за побиття чиновників у центрі Москви. 11 жовтня відбулися очні ставки з постраждалими, а 12 жовтня було прийнято рішення про запобіжний захід.
- Спочатку Кокорін та Мамаєв були затримані в СІЗО до 8 грудня. Згодом їхній арешт неодноразово продовжували. Останній раз – до 8 квітня.
- Їм загрожує до двох років позбавлення волі.