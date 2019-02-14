Затриманий за бійки російський футболіст Мамаєв гратиме у футбол в СІЗО "Бутирка"

75 Читать новость на русском
Павло Мамаєв
Павло Мамаєв / Sportbox

У четвер, 14 лютого, в СІЗО "Бутирка" відбудеться футбольний матч, в якому візьме участь півзахисник "Краснодара" Павло Мамаєв. Він там перебуває за рішенням суду

Матч пройде в форматі двох таймів по 20 хвилин. У грі візьмуть участь виключно підозрювані – ніякої гри з наглядачами не буде. Гратимуть командами шість на шість – по п'ять польових гравців і по одному воротарю.

Читайте також: Арешт Кокоріна та Мамаєва: чи стане справа російських футболістів попередженням для українських

Мамаєв зможе зіграти тільки зі своїми сусідами по камері, оскільки з обвинуваченими з інших камер він не може бачитися згідно з правилами утримання в СІЗО.

Офіційно гра буде проходити під час прогулянки – єдиної активності на свіжому повітрі, яка офіційно дозволена підозрюваним в СІЗО.

При цьому нападник "Зеніту" Олександр Кокорін, якого затримали разом з Мамаєвим, точно не братиме участі в матчі через біль у нозі.

У чому підозрюють Мамаєва та Кокоріна

blog_ava
Прогноз погоди на 14 лютого: найромантичніший день року буде холодним та мокрим
сьогодні
2649
Теги: Новини Росії Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 00:20 "Тоттенхем" у першому матчі розгромив "Боруссію" у плей-офф Ліги чемпіонів: відео
411
Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
13 лютого 21:53 Помер Віталій Хмельницький – легендарний гравець "Динамо" та "Шахтаря"
401
Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
13 лютого 19:22 Три українські арбітри відсторонені від суддівства через помилки та зобов’язані сплатити штраф
399
Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
13 лютого 17:19 Без шансів: Зінченко був нещадно розкритикований зірковим партнером по команді (відео)
2126
Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
13 лютого 14:15 Mercedes представила новий болід Формули-1: фото та відео
441
Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
13 лютого 09:51 Одразу троє українців проведуть наступні бої 29 березня в Канаді
356
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук