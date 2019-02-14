Затриманий за бійки російський футболіст Мамаєв гратиме у футбол в СІЗО "Бутирка"

У четвер, 14 лютого, в СІЗО "Бутирка" відбудеться футбольний матч, в якому візьме участь півзахисник "Краснодара" Павло Мамаєв. Він там перебуває за рішенням суду

Матч пройде в форматі двох таймів по 20 хвилин. У грі візьмуть участь виключно підозрювані – ніякої гри з наглядачами не буде. Гратимуть командами шість на шість – по п'ять польових гравців і по одному воротарю.

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Мамаєв зможе зіграти тільки зі своїми сусідами по камері, оскільки з обвинуваченими з інших камер він не може бачитися згідно з правилами утримання в СІЗО.

Офіційно гра буде проходити під час прогулянки – єдиної активності на свіжому повітрі, яка офіційно дозволена підозрюваним в СІЗО.

При цьому нападник "Зеніту" Олександр Кокорін, якого затримали разом з Мамаєвим, точно не братиме участі в матчі через біль у нозі.

У чому підозрюють Мамаєва та Кокоріна