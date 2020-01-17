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Затверджено дати та час перших офіційних матчів УПЛ у 2020 році

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Календар матчів УПЛ / УПЛ

Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 19 та 20 турів Favbet Ліги сезону 2019/20 років.

Футбольний рік в Україні відкриється двома матчами – в Маріуполі та Львові. Вони відбудуться в суботу, 22 лютого, і розпочнуться о 14:00. В першому "Маріуполь" прийме "Зорю", а в другому "Карпати" протистоятимуть "Дніпро-1". Ще один матч суботи "Олімпік" – "Львів" розпочнеться о 17:00.

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Продовжиться 19-й тур матчами в неділю, 23 лютого. В цей день зіграють "Олександрія" – "Колос" (матч розпочнеться о 14:00), а також "Динамо" – "Ворскла" та "Шахтар" – "Десна" (обидва матчі розпочнуться о 17:00).

19 тур
22 лютого, субота
Маріуполь – Зоря 14:00
Карпати – Дніпро-1 14:00
Олімпік – Львів 17:00
23 лютого, неділя
Олександрія – Колос 14:00
Динамо – Ворскла 17:00
Шахтар – Десна 17:00

Щодо 20-го туру, то він теж розпочнеться матчем у Львові, де однойменна команда прийме "Олександрію". Матч запланований на суботу, 29 лютого, на 14:00. В той самий час в Чернігові "Десна" зіграє проти "Маріуполя". А о 17:00 розпочнеться матч "Дніпро-1" – "Динамо".

До слова: Дохід клубів України склав 111 мільйонів євро, Англії – понад 5 мільярдів євро

В перший день весни, 1 березня, на 14:00 заплановані матчі "Колос" – "Карпати" та "Зоря" – "Олімпік". Закриє тур матч в Полтаві, де о 17:00 "Ворскла" прийме "Шахтар".

20 тур
29 лютого, субота
Львів – Олександрія 14:00
Десна – Маріуполь 14:00
Дніпро-1 – Динамо 17:00
1 березня, неділя
Колос – Карпати 14:00
Зоря – Олімпік 14:00
Ворскла – Шахтар 17:00

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол
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