Затверджено дату та час початку матчів 8, 9 та 10 туру УПЛ

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Розклад 8, 9 та 10 туру УПЛ
Розклад 8, 9 та 10 туру УПЛ / ФК "Динамо"

Дирекція Прем’єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 8, 9 та 10 турів чемпіонату України з футболу.

8-ий та 9 тур розпочнуться з п'ятниці. А ось 10 тур візьме початок з суботи.

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8 ТУР

20 вересня – п'ятниця

Дніпро-1 – Карпати 19:00

21 вересня – субота

Львів – Олімпік 14:00

Зоря – Маріуполь 17:00

22 вересня – неділя

Десна – Шахтар 14:00

Ворскла – Динамо 17:00

Колос – Олександрія 19:30

9 ТУР

27 вересня – п'ятниця

Шахтар – Ворскла 19:00

28 вересня – субота

Карпати – Колос 17:00

Олександрія – Львів 19:30

29 вересня – неділя

Маріуполь – Десна 14:00

Динамо – Дніпро-1 17:00

Олімпік – Зоря 19:30

10 ТУР

5 жовтня – субота

Ворскла – Маріуполь 14:00

Десна – Олімпік 17:00

Львів – Зоря 19:30

6 жовтня – неділя

Дніпро-1 – Шахтар 14:00

Колос – Динамо 17:00

Олександрія – Карпати 19:30

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол УПЛ
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