Затверджено дату та час початку матчів 8, 9 та 10 туру УПЛ
Дирекція Прем’єр-ліги затвердила дати проведення та час початку матчів 8, 9 та 10 турів чемпіонату України з футболу.
8-ий та 9 тур розпочнуться з п'ятниці. А ось 10 тур візьме початок з суботи.
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8 ТУР
20 вересня – п'ятниця
Дніпро-1 – Карпати 19:00
21 вересня – субота
Львів – Олімпік 14:00
Зоря – Маріуполь 17:00
22 вересня – неділя
Десна – Шахтар 14:00
Ворскла – Динамо 17:00
Колос – Олександрія 19:30
9 ТУР
27 вересня – п'ятниця
Шахтар – Ворскла 19:00
28 вересня – субота
Карпати – Колос 17:00
Олександрія – Львів 19:30
29 вересня – неділя
Маріуполь – Десна 14:00
Динамо – Дніпро-1 17:00
Олімпік – Зоря 19:30
10 ТУР
5 жовтня – субота
Ворскла – Маріуполь 14:00
Десна – Олімпік 17:00
Львів – Зоря 19:30
6 жовтня – неділя
Дніпро-1 – Шахтар 14:00
Колос – Динамо 17:00
Олександрія – Карпати 19:30