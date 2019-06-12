Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі

Під час загальних зборів клубів Української прем’єр-ліги відбулося затвердження календаря першого кола УПЛ сезону 2019/20 років.

Варто зазначити, що на сайті УПЛ опубліковано лише список матчів по турах. Але немає дати цих матчів. Поки відомо, що чемпіонат стартує 28 липня. І цей же день відбудеться матч за Суперкубок України, де зіграють "Динамо" та "Шахтар". Відтак матчі першого туру за участі цих команд ("Олександрія" – "Шахтар" та "Карпати" – "Динамо") зіграють в інші дні.

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Головний матч першого колі "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у 3-у турі в Києві.

Календар матчів першого кола УПЛ

1 тур

1. Десна – Львів

2. Ворскла – Зоря

3. Дніпро-1 – Олімпік

4. Колос – Маріуполь

5. Олександрія – Шахтар

6. Карпати – Динамо

2 тур

7. Десна – Ворскла

8. Шахтар – Карпати

9. Маріуполь – Олександрія

10. Олімпік – Колос

11. Зоря – Дніпро-1

12. Львів – Динамо

3 тур

13. Ворскла – Львів

14. Дніпро-1 – Десна

15. Колос – Зоря

16. Олександрія – Олімпік

17. Карпати – Маріуполь

18. Динамо – Шахтар

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4 тур

19. Десна – Колос

20. Ворскла – Дніпро-1

21. Маріуполь – Динамо

22. Олімпік – Карпати

23. Зоря – Олександрія

24. Львів – Шахтар

5 тур

25. Дніпро-1 – Львів

26. Колос – Ворскла

27. Олександрія – Десна

28. Карпати – Зоря

29. Динамо – Олімпік

30. Шахтар – Маріуполь

6 тур

31. Десна – Карпати

32. Ворскла – Олександрія

33. Дніпро-1 – Колос

34. Олімпік – Шахтар

35. Зоря – Динамо

36. Львів – Маріуполь

7 тур

37. Колос – Львів

38. Олександрія – Дніпро-1

39. Карпати – Ворскла

40. Динамо – Десна

41. Шахтар – Зоря

42. Маріуполь – Олімпік

8 тур

43. Десна – Шахтар

44. Ворскла – Динамо

45. Дніпро-1 – Карпати

46. Колос – Олександрія

47. Зоря – Маріуполь

48. Львів – Олімпік

9 тур

49. Олександрія – Львів

50. Карпати – Колос

51. Динамо – Дніпро-1

52. Шахтар – Ворскла

53. Маріуполь – Десна

54. Олімпік – Зоря

10 тур

55. Десна – Олімпік

56. Ворскла – Маріуполь

57. Дніпро-1 – Шахтар

58. Колос – Динамо

59. Олександрія – Карпати

60. Львів – Зоря

11 тур

61. Карпати – Львів

62. Динамо – Олександрія

63. Шахтар – Колос

64. Маріуполь – Дніпро-1

65. Олімпік – Ворскла

66. Зоря – Десна