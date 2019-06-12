Затверджено календар матчів УПЛ: "Динамо" та "Шахтар" зіграють у третьому турі

Під час загальних зборів клубів Української прем’єр-ліги відбулося затвердження календаря першого кола УПЛ сезону 2019/20 років.
Варто зазначити, що на сайті УПЛ опубліковано лише список матчів по турах. Але немає дати цих матчів. Поки відомо, що чемпіонат стартує 28 липня. І цей же день відбудеться матч за Суперкубок України, де зіграють "Динамо" та "Шахтар". Відтак матчі першого туру за участі цих команд ("Олександрія" – "Шахтар" та "Карпати" – "Динамо") зіграють в інші дні.
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Головний матч першого колі "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у 3-у турі в Києві.
Календар матчів першого кола УПЛ
1 тур
1. Десна – Львів
2. Ворскла – Зоря
3. Дніпро-1 – Олімпік
4. Колос – Маріуполь
5. Олександрія – Шахтар
6. Карпати – Динамо
2 тур
7. Десна – Ворскла
8. Шахтар – Карпати
9. Маріуполь – Олександрія
10. Олімпік – Колос
11. Зоря – Дніпро-1
12. Львів – Динамо
3 тур
13. Ворскла – Львів
14. Дніпро-1 – Десна
15. Колос – Зоря
16. Олександрія – Олімпік
17. Карпати – Маріуполь
18. Динамо – Шахтар
4 тур
19. Десна – Колос
20. Ворскла – Дніпро-1
21. Маріуполь – Динамо
22. Олімпік – Карпати
23. Зоря – Олександрія
24. Львів – Шахтар
5 тур
25. Дніпро-1 – Львів
26. Колос – Ворскла
27. Олександрія – Десна
28. Карпати – Зоря
29. Динамо – Олімпік
30. Шахтар – Маріуполь
6 тур
31. Десна – Карпати
32. Ворскла – Олександрія
33. Дніпро-1 – Колос
34. Олімпік – Шахтар
35. Зоря – Динамо
36. Львів – Маріуполь
7 тур
37. Колос – Львів
38. Олександрія – Дніпро-1
39. Карпати – Ворскла
40. Динамо – Десна
41. Шахтар – Зоря
42. Маріуполь – Олімпік
8 тур
43. Десна – Шахтар
44. Ворскла – Динамо
45. Дніпро-1 – Карпати
46. Колос – Олександрія
47. Зоря – Маріуполь
48. Львів – Олімпік
9 тур
49. Олександрія – Львів
50. Карпати – Колос
51. Динамо – Дніпро-1
52. Шахтар – Ворскла
53. Маріуполь – Десна
54. Олімпік – Зоря
10 тур
55. Десна – Олімпік
56. Ворскла – Маріуполь
57. Дніпро-1 – Шахтар
58. Колос – Динамо
59. Олександрія – Карпати
11 тур
61. Карпати – Львів
62. Динамо – Олександрія
63. Шахтар – Колос
64. Маріуполь – Дніпро-1
65. Олімпік – Ворскла
66. Зоря – Десна