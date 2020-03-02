Затягнув з операцією: у лідера "Шахтаря" хронічні проблеми зі здоров'ям
Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Марлос страждає пубалгією – хронічним захворюванням паху.
Ведучий Youtube-шоу"ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про характер ушкодження у лідера "Шахтаря" Марлоса.
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У Марлоса пубалгія – хронічне запалення в області паху. Хвороба, яка стає все більш популярною у футболістів. Марлос вже зробив операцію. Втручання – спосіб, який дозволяє вилікувати на стадії, коли не допомагає терапія.
Є версія, що з операцією Марлос затягнув. Після неї у нього не закінчуються больові відчуття. Можна побачити, як він іноді потягує ліву ногу під час бігу. Це одна з ознак, що хворобливі відчуття є. Швидше за все, колишнього Марлоса ми більше не побачимо,
– вважає Співаковський.
- У поточному сезоні півзахисник збірної України зіграв 24 матчі за Шахтар у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів.
- В останьому матчі "Ворскла" перемогла "Шахтар" у 20 турі чемпіонату України. Поразка стала першою для "гірників" у рамках сезону 2019/2020.