Затягнув з операцією: у лідера "Шахтаря" хронічні проблеми зі здоров'ям

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Марлос страждає пубалгією – хронічним захворюванням паху.

Ведучий Youtube-шоу"ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про характер ушкодження у лідера "Шахтаря" Марлоса.

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У Марлоса пубалгія – хронічне запалення в області паху. Хвороба, яка стає все більш популярною у футболістів. Марлос вже зробив операцію. Втручання – спосіб, який дозволяє вилікувати на стадії, коли не допомагає терапія.



Є версія, що з операцією Марлос затягнув. Після неї у нього не закінчуються больові відчуття. Можна побачити, як він іноді потягує ліву ногу під час бігу. Це одна з ознак, що хворобливі відчуття є. Швидше за все, колишнього Марлоса ми більше не побачимо,

– вважає Співаковський.