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Затягнув з операцією: у лідера "Шахтаря" хронічні проблеми зі здоров'ям

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У Марлоса проблеми зі здоров'ям / ФК "Шахтар"

Півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної України Марлос страждає пубалгією – хронічним захворюванням паху.

Ведучий Youtube-шоу"ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про характер ушкодження у лідера "Шахтаря" Марлоса.

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У Марлоса пубалгія – хронічне запалення в області паху. Хвороба, яка стає все більш популярною у футболістів. Марлос вже зробив операцію. Втручання – спосіб, який дозволяє вилікувати на стадії, коли не допомагає терапія.

Є версія, що з операцією Марлос затягнув. Після неї у нього не закінчуються больові відчуття. Можна побачити, як він іноді потягує ліву ногу під час бігу. Це одна з ознак, що хворобливі відчуття є. Швидше за все, колишнього Марлоса ми більше не побачимо,
– вважає Співаковський.

  • У поточному сезоні півзахисник збірної України зіграв 24 матчі за Шахтар у всіх турнірах, забивши 10 м'ячів.
  • В останьому матчі "Ворскла" перемогла "Шахтар" у 20 турі чемпіонату України. Поразка стала першою для "гірників" у рамках сезону 2019/2020.

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Шахтар Новини Спорту Спорт Футбол
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