Завацька зупинилася за крок до дебютного фіналу на турнірі WTA

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Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / GETTY IMAGES

Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла вийти у фінал турніру WTA в Ташкенті (Узбекистан). Наша землячка програла Сорані Кирсті за підсумками двох сетів.

Катаріна Завацька – Сорана Кирстя 0:2 (0:6, 3:6)

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У першому сеті 29-річна румунка не залишила шансів Завацькій: Сорана виграла сет, не віддавши Катаріні жодного гейму. Катаріна не мала жодного брейк-пойнту.

На старті другого сету Сорана не збавляла оберти й повела 3:0, тим самим вигравши у матчі 9 поспіль геймів. Тільки після цього українка зуміла взяти перший гейм у поєдинку.

Другий сет у Катаріни вийшов кращим, оскільки вона двічі зробила брейк. Та румунка все одно була на крок попереду й довела матч до впевненої перемоги.

Для Катаріни це був перший півфінал у кар'єрі на турнірах WTA. З наступного тижня Завацька покращить свій рейтинг, перемістившись на 118 сходинку.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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