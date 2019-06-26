Завдання – шість золотих нагород: українські каратисти вирушили на Європейські ігри 2019

У п’ятницю українські каратисти розпочнуть свої виступи на ІІ Європейських іграх. Відстоювати честь країни будуть Анжеліка Терлюга, Галина Мельник, Катерина Крива, Аніта Серьогіна, Станіслав Горуна та Валерій Чоботар. Перед відльотом команди до Мінська Спорт24 поспілкувався з головним тренером команди та нашими спортсменами.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України

Антон Нікулін, головний тренер збірної України:

Збори пройшли на хорошому організаційному і спортивному рівні. Запросили спаринг-партнерів для кожного спортсмена. Таких, які моделювали суперників, що будуть на Іграх. Відпрацювали певні тактичні схеми. Спеціально вибрали місце біля моря. Лікар просив, щоб спортсмени могли трохи відпочити, вітаміну D отримали. У нас важкий сезон, як в нікого. З тих, хто кваліфікується, насичений змаганнями графік. Команда трошки втомлена. Втомлена, але мотивована Іграми. Буде цікаво, бо ті спортсмени, що стануть переможцями Ігор, будуть дуже близько до олімпійської ліцензії.

Фізично всі готові. Але є декілька мікротравм. Валерій Чоботар має проблемку з коліном. На тренуванні Станіслав Горуна десь не до кінця розім'явся, і теж щось коліно турбувало. Вже ніби відійшло. Анжеліка Терлюга має перелом мізинця на нозі. Але вона з тим переломом виступала на попередньому турніру, тому думаю все буде нормально. Всі мають якість дрібні ушкодження, як забої чи вибиті пальці. Це ніби дрібниці, але трошки заважає.

А ось і воно: Терлюга показала фото жахливої травми, з якою вона билася у фіналі та перемогла

Завдання – максимальний результат. Після Туреччини у нас найбільша кількість ліцензій. У нас, щоб вибороти ліцензію, треба було потрапити в трійку Чемпіонату світу чи стати призером Чемпіонату Європи. Тому досить важко було взяти ліцензію. Результат всі ставлять максимальний, як змога більше золотих медалей. Але розуміємо, що рівень конкуренції буде дуже високий. У нашому виді ще дуже важливий момент фарту.

Європейський чемпіонат не можна порівняти з Азійським, Африканським чи Панамериканським. Він однозначно має набагато серйознішу конкуренцію. Ми багато говоримо про те, що система відбору на Олімпіаду є не сильно прозорою. Американські спортсмени набирають таку саму кількість балів, як і наші. Але ти в нас завоюй медаль, і там. Це різний рівень конкуренції – небо і земля.

Галина Мельник:

Збори пройшли чудово. Біля моря встигали і тренуватись, і відпочивати. Мене нічого не турбує. Готова як фізично, так психологічно. Наші спортсмени молодці, дуже добре стартували. Це нас додатково мотивує. Ми пишаємось ними. Мої потенційні суперниці всі сильні, більш-менш рівні. Тому кожного разу перемагає хтось інший. Я в них як перемагала, так і програвала. Коли увійшла в категорію, то, зазвичай, програвала, але з кожним разом все більше перемагала. Перед нами стоїть завдання перемогти.

До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: розклад змагань

Катерина Крива:

На зборах був дуже активний відпочинок. Дуже класно потренувались, море додало позитивної енергії. Мінськ покаже, як ми підготувались. По відчуттях у мене все гаразд. Добре, що є ще три дні для тренування з особистими тренерами. Зараз нічого не турбує, все добре. Звичайно є незначні забої, десь палець вибитий, але це нормально. Добрий старт збірної України додатково мотивує. Коли дивилась відкриття, то мурашки по шкірі бігали, емоції переповнювали. Потенційних суперниць вже проаналізували. Є та, кого ще не перемагала – це австрійка. Є одна дівчинка, яка отримала green card, з нею не зустрічалась. А з іншими билась та перемагала. Себе налаштовую тільки на перемогу.

Станіслав Горуна:

Збори пройшло класно, інтенсивно, було багато роботи. Були масажисти, лікарі, які зразу дивились за нашими травмами, за відновленням. Народження сина додає емоцій, добре тримає в тонусі. Все наклалось на купу, але це означає, що треба ще більше зусиль докладати. Суперників ще не дивився. Мені на них не сходиться. Якщо я буду в нормальній формі та добре почуватись, щоб тіло мене слухалось, то буде байдуже хто там проти мене. В мене є моя ціль. Шість золотих нагород – це завдання, яке самі собі ставимо. Немає непереможних суперників, всіх можна перемогти та вигравати медалі.