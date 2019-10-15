Завдяки чому Португалія зуміла забити гол Україні: пояснення Маліновського

Забивши два голи Португалії, Україна почала грати більш стримано, за рахунком. Крім того, зіграло свою роль й вилучення українського гравця Тараса Степаненка.

Як підкреслив під час післяматчевого спілкування з журналістами півзахисник збірної України Руслан Маліновський, футбол – така гра, де все швидко змінюється.

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"Вигравали 2:0, але потім – пенальті, вилучення... Почали другий тайм більш стримано за результатом грати. Не бігли дуже вперед. Розуміли, якщо дати простір Португалії, вони мають футболістів високого рівня, які добре використовують вільний простір. Тому зіграли більш компактно – від оборони, за результатом", – зауважив він.

Також Маліновський додав, що до вилучення Португалія практично моментів не мала.

В нас були моменти, коли ми дещо вище грали. Але потім я опустився дещо нижче, вийшов Коваленко, і ми почали грати троє в центрі та у два нападники. Також сьогодні Андрій Ярмоленко чималу роботу виконав. Дуже багато боровся з захисниками, дуже багато боротьби виграв. Це показує, що не тільки всі атакують, але й вся команда захищається,

– каже гравець збірної України.

За його словами, Португалія – команда зовсім іншого рівня, тому помилки, яких припускалися українські гравці, вони не пробачають.

"Головне, що команда дотерпіла, виграла, і ми отримали путівку на Євро. Це класно. Треба отримувати від цього задоволення. Треба радіти за всіх. Вся країна раділа за збірну, адже це не відбувається щодня. Але з іншого боку треба продовжувати працювати та не зупинятися", – підсумував півзахисник.

Матч Україна – Португалія: що відомо

У межах відбору на Євро – 2020 збірна України у Києві зуміла перемогти Португалію із рахунком 2:1. Голи в українців забивали Яремчук і Ярмоленко, а у потугальців відзначився Кріштіану Роналду. З 72 хвилини Україна грала у меншості – другу жовту картку отримав Тарас Степаненко. Крім того, після цього епізоду суддя Ентоні Тейлор призначив пенальті, що власне і дозволило Португалії забити гол.

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Зауважимо, що ця перемога забезпечила Україні перше місце у своїй групі. "Синьо-жовті" наразі мають 19 очок і гру у запасі. Другою йде Португалія з 11 пунктами та їм ще залишилося зіграти дві гри. Але навіть, якщо вони у них здобудуть дві перемоги, наздогнати португальцям Україну не вдасться.