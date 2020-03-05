Завершення біатлонного сезону: за що боротися Україні і головні інтриги
У березні на біатлоністів чекають три насичені тижні, під час яких буде розіграно всі індивідуальні нагороди сезону 2019/2020. З 5 до 22 березня відбудуться три етапи Кубка світу – у Нове-Мєсто, Контіолагті та Холменколлені. Це аж 18 гарячих гонок!
Календар гонок
Нове Мєсто, Чехія (*етап пройде без глядачів)
- 5 березня – спринт (жінки)
- 6 березня – спринт (чоловіки)
- 7 березня – естафета (жінки)
- 7 березня – естафета (чоловіки)
- 8 березня – мас-старт (жінки)
- 8 березня – мас-старт (чоловіки)
Контіолагт, Фінляндія
- 12 березня – спринт (чоловіки)
- 13 березня – спринт (жінки)
- 14 березня – гонка переслідування (чоловіки)
- 14 березня – гонка переслідування (жінки)
- 15 березня – сінгл-мікст
- 15 березня – змішана естафета
Холменколлен, Норвегія
- 20 березня – спринт (жінки)
- 20 березня – спринт (чоловіки)
- 21 березня – гонка переслідування (жінки)
- 21 березня – гонка переслідування (чоловіки)
- 22 березня – мас-старт (жінки)
- 22 березня – мас-старт (чоловіки)
До теми: Етап Кубка світу з біатлону 2020 в Нове-Мєсто: розклад гонок та де дивитися
Що потрібно Україні
За підсумками чемпіонату світу в Італії українцям залишилося боротися тільки за очки в Кубок націй.
На чемпіонаті світу Юлія Джима серйозно претендувала на завоювання малого Кришталевого глобусу (МКГ) у заліку індивідуальних гонок.
Юлія могла стати тільки третьою представницею України, якій би підкорилося це досягнення. Однак провальна гонка, в якій українка посіла 37 сходинку, не дозволила Джимі завоювати омріяну нагороду.
Малий Кришталевий глобус дістався шведці Ханні Еберг. У чоловіків МКГ виграв француз Мартен Фуркад.
Таким чином, за підсумками трьох останніх етапів розіграються малі Кришталеві глобуси у заліку спринтів, гонок переслідувань та мас-стартів. На жаль, у жодному заліку українці не претендують на перемогу.
Жіночій збірній України потрібно поборотися за 5-у сходинку в Кубку націй, чоловікам не вилетіти з топ-10.
Чому? Що вища позиція збірної, то більше представників можуть виступити в індивідуальній гонці та спринті. Зокрема, перші 5 збірних Кубка націй можуть виставити на ці гонки по 6 представників, команди, які посіли з 6 до 10 сходинки – 5 спортсменів. З 11-ї до 15-ї позиції – всього чотири.
Наразі обидві українські збірні посідають 7-у позицію. Однак жіноча команда має реальні шанси піднятися у топ-5. Відставання від Росії, яка йде на 5-й сходинці, всього 126 очок.
У яких гонках українкам потрібно здобувати очки? Усього залишилося 6 гонок, де будуть розіграні очки до Кубка націй:
- Нове-Мєсто (Спринт 7.5 км)
- Нове-Мєсто (Естафета 4х6 км)
- Контіолагт (Спринт 7.5 км)
- Контіолагт (Одиночна змішана естафета)
- Контіолагт (Змішана естафета)
- Холменколлен (Спринт 7.5 км)
Очевидно, що ставка жіночої збірної України буде зроблена на естафету. Враховуючи, що на чемпіонаті світу українки виграли бронзу, можна сподіватися на повторення досягнення.
У цьому сезоні відбулося 5 жіночих естафет. Якщо порівнювати результати України та Росії, то українки тричі фінішували вище північних сусідок.
Разом з тим, багато чого буде залежати і від спринту. Тут "синьо-жовті" покладатимуть надії на Олену Підгрушну. Тернопільчанка демонструє хороші результати у цій дисципліні.
У 5 гонках сезону Олена тільки двічі випадала з топ-30. Одного разу Підгрушна фінішувала четвертою, зупинившись за крок від подіуму. Ще двічі українка була у топ-15.
В одиночній змішаній естафеті, швидше за все, ставку буде зроблено на Анастасію Меркушину. Українка набрала непогану форму під кінець сезону.
Зокрема, вдалий виступ в естафеті на чемпіонаті світу та успішна поїздка на чемпіонат Європи дещо зменшили критику на адресу Анастасії.
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У чоловічої збірної України ситуація складніша. Відставання від Австрії, яка утримує 5-у сходинку, складає аж 316 очок. Окрім того, попереду нашої збірної команда Швеції.
Поборотися за топ-5 буде вкрай складно, хоча й можливо. Та головне завдання для українців – не випасти з топ-10. Наразі 10 команда, якою є Білорусь. Програє нашим збірникам 186 очок.
Окрім того, позаду нашої збірної сильні команди Чехії та Італії.
Чому для України важливо мати багато представників? Усе просто. Додаткова квота дозволить взяти участь у гонках молодим біатлоністам – Дарії Блашко, Юлії Журавок, Надії Бєлкіній, Антону Дудченко, Руслану Ткаленко та іншим.
Головні інтриги сезону
Чоловіки.
Йоганнес Бьо, який минулого сезону зібрав усі МКГ та великий Кришталевий глобус, подарував інтригу у цьому сезоні.
Норвежець через народження дитини пропустив декілька етапів. Цим скористалися французи Мартен Фуркад та Кантен Фійон-Майє, які обійшли Бьо в загальному заліку.
Бьо вже не захистив МКГ у заліку індивідуальних гонок, який виграв Фуркад, і не лідирує в жодній іншій дисципліні.
У загальному заліку Бьо зміг скоротити відставання від Фуркада після повернення. Наразі Йоганнес програє зірковому французу 98 очок, що реально відіграти за три етапи.
У заліку спринтів Бьо поки на 7-й сходині. Фуркад, який утримує першу сходинку, виграє у росіянина Олександра Логінова всього 17 очок. Враховуючи натягнуті стосунки Фуркада та Логінова, можна чекати на справжню драму в трьох наступних спринтах.
У лідери заліку гонок переслідувань несподівано вийшов Емільєн Жаклен. Француз, який на останніх метрах дистанції в Антхольці відібрав у Бьо золото чемпіонату світу.
У заліку мас-стартів лідирує Фійон-Має. Перевага над Фуркадом та Бьо складає всього 6 та 14 очок відповідно.
Таким чином, у трьох дисциплінах зберігається неабияка інтрига. Окрім того, усі МКГ будуть розіграні в Норвегії, де відбудеться останні у сезоні спринт, мас-старт та гонка переслідування.
Разом з тим, на останніх трьох етап буде визначений переможець Кубка націй. У чоловіків наразі лідирує Норвегія. Однак Франція програє всього 38 очок.
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Жінки.
Норвежка Тіріль Екхофф втратила лідерство у загальному заліку після провального чемпіонату світу. В Антхольці найкращим особистим результатом Тіріль був мас-старт, в якому вона посіла 7-у сходинку.
Цим скористалася чинна володарка великого Кришталевого глобусу Доротея Вірер та Ханна Еберг. Обидві посунули Екхофф на третю сходинку.
Вірер, окрім того, що очолю загальний залік, має комфортну перевагу у 106 очок над Еберг та 112 – над Екхофф. Чи розгубить Доротея цей гандикап? Навряд чи!
Як і в чоловіків, у жінок зберігається інтрига у заліку спринтів, гонок переслідувань та мас-стартів.
У спринті лідирує Вірер, однак перевага над норвежкою Марте Олсбю Ройселанд складає всього 18 очок.
Екхофф зберегла лідерство у заліку гонок переслідувань. Наразі норвежка виграє у Вірер та Інгрід-Ландмарк Тандерволд 55 очок.
Для Тіріль гонки переслідування хороша можливість взяти перший у кар’єрі малий Кришталевий глобус.
У мас-старті також лідирує Вірер, однак перевага італійки над досвідченою фінкою Кайсою Мякяряйнен і Екхофф не така велика – 22 та 31 очко відповідно.
Перевагою Тіріль буде те, що останній мас-старт сезону буде в Норвегії.
Жіночий Кубок націй позбавлений будь-якої інтриги за першу сходинку. Норвегія впевнено лідирує, набравши 6709 очок. Німеччина та Швеція програють 711 та 803 очки відповідно.