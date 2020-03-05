Завершення біатлонного сезону: за що боротися Україні і головні інтриги

У березні на біатлоністів чекають три насичені тижні, під час яких буде розіграно всі індивідуальні нагороди сезону 2019/2020. З 5 до 22 березня відбудуться три етапи Кубка світу – у Нове-Мєсто, Контіолагті та Холменколлені. Це аж 18 гарячих гонок!

Календар гонок

Нове Мєсто, Чехія (*етап пройде без глядачів)

5 березня – спринт (жінки)

6 березня – спринт (чоловіки)

7 березня – естафета (жінки)

7 березня – естафета (чоловіки)

8 березня – мас-старт (жінки)

8 березня – мас-старт (чоловіки)

Контіолагт, Фінляндія

12 березня – спринт (чоловіки)

13 березня – спринт (жінки)

14 березня – гонка переслідування (чоловіки)

14 березня – гонка переслідування (жінки)

15 березня – сінгл-мікст

15 березня – змішана естафета

Холменколлен, Норвегія

20 березня – спринт (жінки)

20 березня – спринт (чоловіки)

21 березня – гонка переслідування (жінки)

21 березня – гонка переслідування (чоловіки)

22 березня – мас-старт (жінки)

22 березня – мас-старт (чоловіки)

До теми: Етап Кубка світу з біатлону 2020 в Нове-Мєсто: розклад гонок та де дивитися

Що потрібно Україні

За підсумками чемпіонату світу в Італії українцям залишилося боротися тільки за очки в Кубок націй.

На чемпіонаті світу Юлія Джима серйозно претендувала на завоювання малого Кришталевого глобусу (МКГ) у заліку індивідуальних гонок.

Юлія могла стати тільки третьою представницею України, якій би підкорилося це досягнення. Однак провальна гонка, в якій українка посіла 37 сходинку, не дозволила Джимі завоювати омріяну нагороду.

Малий Кришталевий глобус дістався шведці Ханні Еберг. У чоловіків МКГ виграв француз Мартен Фуркад.

Таким чином, за підсумками трьох останніх етапів розіграються малі Кришталеві глобуси у заліку спринтів, гонок переслідувань та мас-стартів. На жаль, у жодному заліку українці не претендують на перемогу.

Жіночій збірній України потрібно поборотися за 5-у сходинку в Кубку націй, чоловікам не вилетіти з топ-10.

Чому? Що вища позиція збірної, то більше представників можуть виступити в індивідуальній гонці та спринті. Зокрема, перші 5 збірних Кубка націй можуть виставити на ці гонки по 6 представників, команди, які посіли з 6 до 10 сходинки – 5 спортсменів. З 11-ї до 15-ї позиції – всього чотири.

Наразі обидві українські збірні посідають 7-у позицію. Однак жіноча команда має реальні шанси піднятися у топ-5. Відставання від Росії, яка йде на 5-й сходинці, всього 126 очок.

У яких гонках українкам потрібно здобувати очки? Усього залишилося 6 гонок, де будуть розіграні очки до Кубка націй:

Нове-Мєсто (Спринт 7.5 км)

Нове-Мєсто (Естафета 4х6 км)

Контіолагт (Спринт 7.5 км)

Контіолагт (Одиночна змішана естафета)

Контіолагт (Змішана естафета)

Холменколлен (Спринт 7.5 км)

Очевидно, що ставка жіночої збірної України буде зроблена на естафету. Враховуючи, що на чемпіонаті світу українки виграли бронзу, можна сподіватися на повторення досягнення.

У цьому сезоні відбулося 5 жіночих естафет. Якщо порівнювати результати України та Росії, то українки тричі фінішували вище північних сусідок.

Разом з тим, багато чого буде залежати і від спринту. Тут "синьо-жовті" покладатимуть надії на Олену Підгрушну. Тернопільчанка демонструє хороші результати у цій дисципліні.

У 5 гонках сезону Олена тільки двічі випадала з топ-30. Одного разу Підгрушна фінішувала четвертою, зупинившись за крок від подіуму. Ще двічі українка була у топ-15.

В одиночній змішаній естафеті, швидше за все, ставку буде зроблено на Анастасію Меркушину. Українка набрала непогану форму під кінець сезону.

Зокрема, вдалий виступ в естафеті на чемпіонаті світу та успішна поїздка на чемпіонат Європи дещо зменшили критику на адресу Анастасії.

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У чоловічої збірної України ситуація складніша. Відставання від Австрії, яка утримує 5-у сходинку, складає аж 316 очок. Окрім того, попереду нашої збірної команда Швеції.

Поборотися за топ-5 буде вкрай складно, хоча й можливо. Та головне завдання для українців – не випасти з топ-10. Наразі 10 команда, якою є Білорусь. Програє нашим збірникам 186 очок.

Окрім того, позаду нашої збірної сильні команди Чехії та Італії.

Чому для України важливо мати багато представників? Усе просто. Додаткова квота дозволить взяти участь у гонках молодим біатлоністам – Дарії Блашко, Юлії Журавок, Надії Бєлкіній, Антону Дудченко, Руслану Ткаленко та іншим.

Головні інтриги сезону

Чоловіки.

Йоганнес Бьо, який минулого сезону зібрав усі МКГ та великий Кришталевий глобус, подарував інтригу у цьому сезоні.

Норвежець через народження дитини пропустив декілька етапів. Цим скористалися французи Мартен Фуркад та Кантен Фійон-Майє, які обійшли Бьо в загальному заліку.

Бьо вже не захистив МКГ у заліку індивідуальних гонок, який виграв Фуркад, і не лідирує в жодній іншій дисципліні.

У загальному заліку Бьо зміг скоротити відставання від Фуркада після повернення. Наразі Йоганнес програє зірковому французу 98 очок, що реально відіграти за три етапи.

У заліку спринтів Бьо поки на 7-й сходині. Фуркад, який утримує першу сходинку, виграє у росіянина Олександра Логінова всього 17 очок. Враховуючи натягнуті стосунки Фуркада та Логінова, можна чекати на справжню драму в трьох наступних спринтах.

У лідери заліку гонок переслідувань несподівано вийшов Емільєн Жаклен. Француз, який на останніх метрах дистанції в Антхольці відібрав у Бьо золото чемпіонату світу.

У заліку мас-стартів лідирує Фійон-Має. Перевага над Фуркадом та Бьо складає всього 6 та 14 очок відповідно.

Таким чином, у трьох дисциплінах зберігається неабияка інтрига. Окрім того, усі МКГ будуть розіграні в Норвегії, де відбудеться останні у сезоні спринт, мас-старт та гонка переслідування.

Разом з тим, на останніх трьох етап буде визначений переможець Кубка націй. У чоловіків наразі лідирує Норвегія. Однак Франція програє всього 38 очок.

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Жінки.

Норвежка Тіріль Екхофф втратила лідерство у загальному заліку після провального чемпіонату світу. В Антхольці найкращим особистим результатом Тіріль був мас-старт, в якому вона посіла 7-у сходинку.

Цим скористалася чинна володарка великого Кришталевого глобусу Доротея Вірер та Ханна Еберг. Обидві посунули Екхофф на третю сходинку.

Вірер, окрім того, що очолю загальний залік, має комфортну перевагу у 106 очок над Еберг та 112 – над Екхофф. Чи розгубить Доротея цей гандикап? Навряд чи!

Як і в чоловіків, у жінок зберігається інтрига у заліку спринтів, гонок переслідувань та мас-стартів.

У спринті лідирує Вірер, однак перевага над норвежкою Марте Олсбю Ройселанд складає всього 18 очок.

Екхофф зберегла лідерство у заліку гонок переслідувань. Наразі норвежка виграє у Вірер та Інгрід-Ландмарк Тандерволд 55 очок.

Для Тіріль гонки переслідування хороша можливість взяти перший у кар’єрі малий Кришталевий глобус.

У мас-старті також лідирує Вірер, однак перевага італійки над досвідченою фінкою Кайсою Мякяряйнен і Екхофф не така велика – 22 та 31 очко відповідно.

Перевагою Тіріль буде те, що останній мас-старт сезону буде в Норвегії.

Жіночий Кубок націй позбавлений будь-якої інтриги за першу сходинку. Норвегія впевнено лідирує, набравши 6709 очок. Німеччина та Швеція програють 711 та 803 очки відповідно.