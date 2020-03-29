Завтра світ може поділитися на живих і на не дуже: ексфутболіст збірної України про карантин
Ексфутболіст збірної України та "Дніпра" Максим Калініченко поділився думкою про карантин через пандемію коронавірусу.
Калініченко висловився у своєму твіттері. Максим написав, що через пандемію світ поділився на два табори – на "панікерів" та розумних.
Читайте також Андрій Шевченко: Ситуація з коронавірусом дуже схожа на чорнобильську аварію
Сьогодні світ поділився на панікерів (тих, хто сидить вдома) і на розумних (кому все пох*й), завтра він може поділитися на живих і на не дуже... Розумні, не треба мені розповідати про світову змову, просто проявіть розсудливість – посидьте вдома,
– написав Калініченко.
Що відомо про Калініченка?Колишній футболіст "Дніпра", "Таврії" та московського "Спартака". З 2002 до 2011 року виступав за збірну України. Наразі експерт програми "Профутбол" на телеканалі "2+2".
Заяви українських спортсменів про COVID-19
- Неоднозначні заявив про коронавірус робив український боксер Олександр Усик та його тезка футболіст Алієв.
- Усик закликав усіх і надалі ходити до храмів. Окрім того, боксер порадив пити воду з під крана, адже там є хлорка, яка "вбиває" вірус.
- Через пандемію коронавірусу боксера ізолювали в тренувальному таборі. Однак Усик заявив, що ходитиме до церкви щонеділі.
- Водночас Алієв припустив, що коронавірус це фейк і його не існує.
- Усику та Алієву відповів колишній футболіст збірної України Євген Левченко, який написав, що його друг у лікарні через вірус.
- Розкритикував позицію Усика найкращий український тенісист Сергій Стаховський.
Слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram.
Читайте також
-
Смерть юного футболіста, гол Мілевського за "Динамо": головні новини спорту 28 березнясьогодні , 08:05
-
Чи відбудеться бій Хабіб – Фергюсон: офіційна заявасьогодні , 15:03
-
Футболіст "Карпат" повернеться в іноземний клубсьогодні , 12:17
-
Усик – Чісора: бій офіційно переносятьсьогодні , 12:41
-
Стала відома несподівана причина, чому Хачеріді не грає за брестське "Динамо"сьогодні , 10:14
-
Ледве міг дихати: зірковий футболіст "Ювентуса" розповів про боротьбу з коронавірусомсьогодні , 08:38